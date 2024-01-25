المحتوى الرقمي في دبي يثري الثقافة الإنسانية

نجحت دبي في تعزيز المضمون الأدبي الجاد والقيم التي تنتصر للقضايا الإنسانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بفضل توجهاتها في هذا المجال، وإمكاناتها الرقمية والبنية الإبداعية المتميزة فيها، وقدرتها على جمع شتى أدباء العالم.

وفي هذا السياق، قال علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي: ((رغم طغيان المحتوى غير البناء على كثير من المضامين التي تحتويها الرسائل التي تصل المتلقين هذه الأيام، عبر وسائط التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، إلا أن دبي تسعى إلى الارتقاء بحس المرسل والمتلقي وذائقتهما الأدبية والإنسانية، وتشجيع المضامين الجادة والفكر المستنير، من خلال طرح المبادرات التي تدفع تجاه هذا المنحى، مثل مبادرة تحدي القراءة العربي، وإنشاء الجوائز المحفزة على ذلك، كجائزة نوابغ العرب، وتنظيم المهرجانات والملتقيات الفكرية والأدبية التي تستقطب قامات رفيعة في مجال الأدب والفن والفكر، منها مهرجان الإمارات للآداب وغيره من الفعاليات التي تطرح فكراً جاداً وأدباً رفيعاً أصبحنا نحتاجه في هذا الزمن للارتقاء بذائقة وفكر الإنسان العربي في كل مكان)).

مضمون جاد

وأكد أن كل هذا يتحول إلى مضمون جاد على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ليخفف من كمّ المحتوى غير البناء الذي تبثه تلك الوسائل والمنصات وتنشره بين جمهور المتلقين الذين تختلف أعمارهم، وتتفاوت درجات فهمهم، ويتباين مستوى وعيهم من شخص إلى آخر، ويساعدها على القيام بهذه المهمة الصعبة في زمننا هذا ما تتمتع به دبي من قاعدة وبنية رقمية قوية، وما يتيحه مجتمعها متنوع الثقافات وبيئتها الاجتماعية القائمة على هذا التنوع المتجانس رغم تعدد جنسيات المقيمين على أرضها واختلاف ثقافاتهم ومشاربهم وتوجهاتهم.

وأوضح الهاملي أن تعزيز المضمون الأدبي والفكري والقيم الإنسانية العليا هو ما تسعى دبي إلى تحقيقه بما يتوفر لها من إمكانات كبيرة، وقد نجحت في هذا إلى حد بعيد، وهي ماضية في تحقيق هذا الهدف جنباً إلى جنب مع مسايرة ومواكبة ما يحدث في العالم من تقدم في وسائل التواصل ووسائطه، بل لعلها تسبق غيرها بخطوات بفضل الفكر المستنير لقيادتها والنظرة المستقبلية التي تتمتع بها هذه القيادة، وهذا ما يميز هذه الإمارة عن غيرها من مدن العالم الأخرى.

قيم إماراتية

وأشار الكاتب ضرار بالهول الفلاسي إلى العمل الإنساني وكيف تنتصر له دبي عبر كافة وسائلها بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن العمل الإنساني فلسفة راسخة في منظومة القيم الإماراتية، وتساهم في فهم العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، لأنه ينهض من منظومة القيم الدينية والأخلاقية، والإنسانية، الراسخة في الضمير قبل التعبير عنها بالكلمة والفعل والسلوك، بهذا المعنى كانت الرؤية التي انبثق منها العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل قيادتها الرشيدة التي ترى الإنسان أولاً وأخيراً، في كل المشاريع والمبادرات والاستراتيجيات المستقبلية.

تعاون وتكاتف

وأوضح الفلاسي أن هذه الرؤية الحكيمة شكلت قيماً راسخة في المجتمع الإماراتي على مستوى الأفراد والمؤسسات، فالعمل الإنساني في الدولة ليس له حدود، وإنما هو عمل من أجل الإنسان لتعميق هذه العلاقات، ومن ناحية أخرى، تمتلك الإمارات منظومة أخلاقية ملزمة في استجابتها لمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، تنسجم مع توجهاتها الراسخة وإمكاناتها الرقمية، التي تسعى دوماً من خلالها إلى تعزيز الإيجابية، وتعزيز قيم التعاون والتكاتف والتواصل والتفاعل من أجل نصرة القضايا الإنسانية، وبالتالي استطاعت الدولة بهذا النهج المتكامل بين الفكرة والرؤية والفعل ترسيخ مسارها واستراتيجيتها في العمل الإنساني، وتؤكد الإمارات دائماً عبر فعالياتها ومبادراتها استدامة فعل الخير وأصالته ورسوخه كثابت من ثوابتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية، ما يعكس سعيها المستدام إلى مساعدة المحتاجين والمتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب.

وختم: ((تسخر دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف بتلك المبادرات والتسويق لها والدعوة للمشاركة فيها، إذ تعتبر تلك الوسائل جزءاً لا يتجزأ من العمل الإنساني والمبادرات المتنوعة التي تقوم بها، بل منصة مهمة تجمع الناس من مختلف دول العالم ليتوحدوا في نصرة تلك القضايا والأعمال الإنسانية)).