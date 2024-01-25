مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث فيرجينيا وولف غداً

تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية مميزة بعنوان ((فضاءات الكتابة في أدب فيرجينيا وولف))، غداً عند الساعة السادسة مساءً، وذلك في إطار سعيها المتواصل لإثراء المشهد الثقافي والمعرفي على المستوى الوطني، وضمن فعاليات ((أيام المكتبة))، وتكريماً للإرث الأدبي الثري للكاتبة والصحفية البريطانية الراحلة فيرجينيا وولف بالتزامن مع ذكرى ميلادها.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد عشاق الأدب والثقافة للمشاركة في هذه الفعالية المتفردة مجاناً، واستكشاف عوالم الكاتبة فيرجينيا وولف الأدبية، والغوص في أعماق فكرها وإبداعها، والتعرف على أثرها في الأدب العالمي، ومناقشة رؤاها وأفكارها مع نخبة من المبدعين والكتّاب والمتخصصين.

وتتضمن الفعالية جلستين نقاشيتين مميزتين باللغتين العربية والإنجليزية، حيث ستناقش الجلسة الأولى بالتعاون مع نادي الكتاب PICK A BOOK، رواية ((الأمواج))، أحد الأعمال البارزة في مسيرة ((وولف)) الأدبية والروائية، والتي يعكس عمق تجربتها وقدرتها على التعبير عن الوجود الإنساني بأسلوب متفرد.

وخلال الجلسة الثانية، ستناقش الدكتورة زينب القيسي كتاب ((غرفة تخص المرء وحده))، أحد أهم أعمال فيرجينيا وولف، والذي يسلط الضوء على عدة موضوعات مثل الاستقلالية الفكرية والمكانة الاجتماعية للمرأة بشكل عام.

والجدير بالذكر أن مكتبة محمد بن راشد تسهم بدور محوري في الارتقاء بالمشهد والحراك الثقافي والأدبي في دولة الإمارات من خلال تعزيز الوعي بالتراث الأدبي العالمي، وفتح نوافذ جديدة للمعرفة والفهم، وتشجيع الحوار الثقافي بين مختلف الثقافات، كما تقود تحفيز الاهتمام بالقراءة والبحث الأدبي من خلال توفير منصة للمثقفين والكتّاب وعشاق الأدب للتفاعل وتبادل الأفكار، وذلك في إطار رسالتها لدعم وتعزيز الثقافة والمعرفة على المستوى الوطني.