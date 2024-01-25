اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينظم أمسيات نقدية وقصصية

نظم نادي الشعر في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بمقره الرئيس في الشارقة، أمسية بعنوان الشعر والترجمة نماذج من الشعر الإماراتي، شارك فيها كل من الشاعر والمترجم د.شهاب غانم والباحث المترجم د.غانم السامرائي، وأدارت الجلسة الإعلامية عائشة الحمودي.

واستعرض المشاركان تجربتيهما في ترجمة الشعر ونقدهما موضوع التحديات التي تواجه الترجمة الشعرية واختلاف المفردات والمعاني حين يُترجم بلغتين مختلفتين، خاصة أن لكل لغة بناءها وقوالبها اللغوية وأبعادها البلاغية إضافةً إلى البناء الموسيقي فيها، حيث ذكر د.السامرائي أن ترجمة الشعر في هذه الحالة تكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة وذلك أنه تُرجم وما زال يُترجم في ظل شغف التحدي لدى مترجمي الشعر وجمالية النص.

وتحدث د.شهاب غانم عن أحد الأسباب التي جعلته يدخل إلى عالم الترجمة الشعرية وهي رغبته في مشاركة العالم نصوصاً شعرية أُعجب بها منذ صغره وأبحر في معانيها مثل أبيات إيليا أبو ماضي وأحمد شوقي وغيرهما الكثير.

وناقش المترجمان أيضاً خلال الجلسة، موضوع الترجمة الآلية للنصوص الأدبية وعدم الاعتماد عليها بشكل كبير، لأنها تضلل الجمهور المتلقي وتخفق في ترجمة المعاني الحقيقية التي تتضمنها النصوص الأصلية.

وضمن سلسلة البرامج والأنشطة الثقافية المتواصلة لاتحاد الكتاب، نظم نادي القصة جلسة مفتوحة بعنوان (قراءات قصصية) لأعضاء النادي بالمقر الرئيس في الشارقة، أدارها الكاتب محسن سليمان مدير النادي.

حضر الجلسة، الروائية فتحية النمر وآمنة مصبح القايدي وكتاب آخرون منهم عبدالله صقر، والدكتورة مانيا سويد، وعايشة عبدالله، وسارة فاروق ومن الأعضاء الجدد سلطان الأميري وضيوف آخرون.

وناقش الحضور الأسلوب القصصي من حيث الوضوح والبساطة والرسالة الاجتماعية العميقة التي كانت تريد إيصالها الكاتبة وملامستها للواقع الذي نعيش فيه.