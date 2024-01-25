«الأرشيف» يهدي رئيس وزراء مصر نسخة من «أم كلثوم في أبوظبي»

استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية في منصته التي يشارك بها في النسخة 55 من معرض القاهرة للكتاب، عدداً من كبار المسؤولين والشخصيات الثقافية، وبحضور الأديب معالي محمد أحمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، استقبل عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى القاهرة، وعدداً من كبار الكتّاب والإعلاميين.

وقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية لرئيس الوزراء المصري كتاب ((أم كلثوم في أبوظبي)) لمعالي محمد المر، والذي يوثق فيه الأرشيف والمكتبة الوطنية صفحة مهمة في التاريخ الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحفظ بالكلمة والصورة استقبال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للسيدة أم كلثوم في قصر المنهل، حيث أكرم وفادتها وأحاطها بكريم تقديره.

وقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية لضيوفه الكبار تعريفاً موجزاً عن تاريخه ودوره الكبير في حفظ ذاكرة الوطن، وعن جهوده المتواصلة من أجل إنشاء المكتبة الوطنية التي ستكون منارة ثقافية وصرحاً يحفظ الإرث الثقافي للدولة، وعرفهم أيضاً بالهوية المؤسسية الجديدة التي تستهدف مدّ الجسور الثقافية وتعزيزها بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وكبريات المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشيفية العربية والعالمية، وأطلعهم أيضاً على أجندته الحافلة بالفعاليات والمشاريع والمبادرات التي تتصل بمهامه وتأتي في صميم أهدافه المنشودة، وأشار إلى اهتمامه الكبير بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تحفل بالندوات المتخصصة في الأرشفة والمكتبات، وباللقاءات الثقافية المثمرة والبناءة.

وأشاد كبار الزوار بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية وبالتطور الكبير الذي يشهده، كما أبدوا إعجابهم بمضمون المنصة الذي يستعرض محطات في العلاقات الإماراتية المصرية، ويثري المعرض بمعلومات موثقة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، ويعرض لهم أبرز إصداراته، وثمنوا عالياً دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق العلاقات الأخوية المتينة والنموذجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، والتي ترسخت وتطورت وازدهرت في ظل القيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين.