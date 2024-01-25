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«خولة للفن والثقافة» تختتم فعاليات معرض «تشظي»

1/25/2024 7:21:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت ((خولة للفن والثقافة))، فعاليات المعرض الشخصي للفنان مهند البدراوي ((تشظي))، الذي نظمته بمقرها في أبوظبي، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار والخطاطين والمختصين والمهتمين بفنون الخط العربي.

يأتي استضافة هذا الحدث الفني في إطار حرص خولة للفن والثقافة على تفعيل الاهتمام بالفنون الكلاسيكية بجميع أنماطها، وتعزيز التواصل والتلاقي الثقافي والفني، والتركيز على إحياء فن الخط العربي العريق، والتعريف بمدارسه واتجاهاته وتفاصيله.

عناصر بصرية

وقدم الفنان مهند البدراوي عدداً من لوحات الخط العربي، والتي جاءت كعناصر بصرية تشكيلية يمكن وصفها بأنها لوحات خط غير نصية أو غير لفظية مع كلمات تتفكك وحروف تتحرر من قيود المعنى وتشكل رموزاً إبداعية توجه المشاهدين نحو عوالم ساحرة وجميلة.

وأكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار حرص خولة للفن والثقافة على تعزيز حضور قيمة فن الخط العربي، عبر تسليط الضوء على عراقته والتعريف بمدارسه والعمل على إعادة إحيائها من خلال توفير منصة ثقافية للفنانين والخطاطين على المستوى المحلي والعربي لعرض إبداعاتهم أمام شريحة واسعة من الجمهور وإتاحة الفرصة لهم لإطلاع الجمهور على هذا النوع من الفن الثقافي من حيث أنماطه وأعلامه وقواعده وما استجد من ملامح التطوير والتجدد في تشكيلاته على مر القرون.

وأشارت سموها إلى سعي خولة للفن والثقافة لتنظيم المعارض والفعاليات الفنية والثقافية والتعاون مع المبدعين والفنانين المحليين والعرب والعالميين، بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري، وتوفير المنصة الثقافية المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط العربي، والذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره وهو من أبرز الفنون التشكيلية، مشيدة بما قدمه الفنان مهند البدراوي من أعمال فنية مبدعة.

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