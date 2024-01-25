التشكيل النسوي في سوريا.. حضور «تنغصه» صعوبات التسويق

يعود الحضور النسوي في الفن التشكيلي في سوريا إلى خمسينيات القرن الماضي، بمشاركة فردية لمسرة الإدلبي، وعلى مدى السنوات اللاحقة ظهرت عديد الأسماء، التي أعطت الفن التشكيلي النسوي السوري هوية متفردة، كما يرى بعض النقاد، وإن كانوا يرون أيضاً ((أنه لا يوجد فن نسوي وآخر ذكوري)).

التشكيلية لينا ديب نائب رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا قالت في حديثها لـ((البيان)): ((في السنوات الماضية كان حضور المرأة الفنانة في المشهد التشكيلي السوري خجولاً؛ قياساً بالدول العربية الأخرى؛ وبالتالي لم يكن لديها متسع من الوقت للتفرغ للعمل الفني وللبحث والتجريب، أما في السنوات اللاحقة فقد ازدادت التجارب المختلفة للفنانات، وأصبح حضور الفنانة السورية قوياً على الساحة التشكيلية)).

غياب الرعاية

وتطرقت ديب، إلى الصعوبات التي تواجه الفن التشكيلي السوري بشكل عام، والنسوي خصوصاً، فقالت: ((تردي الوضع الاقتصادي أثر على تطور الحراك الفني، فالفنان السوري أصبح غير متفرغ للعمل الفني بسبب انشغاله بتأمين معيشته، بالإضافة إلى ندرة المستلزمات الجيدة؛ بالتالي لا بد للدولة، مؤسسات ووزارات، أن تسهم في رعاية الفن والفنانين باقتناء وتسويق الأعمال الفنية، وإقامة ورعاية ملتقيات فنية)).

تجارب

الناقد التشكيلي سعد القاسم قال في حديثه لـ((البيان)): ((يظهر استعراض سريع لتاريخ الفن التشكيلي السوري حضور التشكيليات منذ بدايات تنظيم المعرض السنوي عام 1950، فنجد اسم مسرة الإدلبي في ذلك المعرض، وفي المعارض التالية حتى نهاية الخمسينيات، نجد أسماء منور مورلي، ودلال حديدي، وعائدة عطار، وإقبال قارصلي، وأنعام عطار، وماي سابا، ولمياء باكير، وهالة قوتلي، ومنى اسطواني، وكارمن ماهر، وعائدة سلوم، وعفاف مبارك، وبهية شورى، ودرية حماد)).

وتابع القاسم: ((منذ الستينيات وحتى يومنا هذا برزت على ساحة الإبداع التشكيلي أسماء ذات هوية متفردة مثل المصورات أمثال: ليلى نصير، وهند زلفا، وأسماء فيومي، ولجينة الأصيل، وهالة مهايني، وشلبية إبراهيم، وسوسن جلال، وسارة شما، وريما حمزة، ورولا قوتلي، وماسة أبو جيب، والخزافات: ضحى القدسي وأميلي فرح، وآمال مريود. والنحاتات: عفاف رحمة، وصفاء الست، وغيرهن من الأسماء التي تؤكد في مجملها قوة الحضور الأنثوي في المشهد التشكيلي السوري)).

وختم القاسم: ((تواجه التشكيليات السوريات المشاكل ذاتها التي تواجه التشكيليين السوريين عامة، كارتفاع كلفة إنتاج العمل الفني بشكل هائل، وتراجع عملية الاقتناء الرسمي والخاص، وضعف الحضور الجماهيري في صالات العرض، وفوضى الكتابة عن التجارب التشكيلية الحديثة)).