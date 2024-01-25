المهرجانات تعزز الحراك المسرحي المحلي

تنتعش العروض المسرحية المحلية خلال المهرجانات التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، حيث تسعى الفرق المسرحية للمشاركة لإبراز نشاطها وتميزها، ما يساعد على إنعاش الحركة الفنية في الدولة، ويخلق المزيد من الكوادر الفنية المسرحية، التي تسهم في تطوير المسرح المحلي، ليصل إلى مهرجانات خارجية، تحكي عن مسرح محلي مميز.

((البيان)) التقت المخرج المسرحي مبارك ماشي، والذي قدم مؤخراً عرضاً مسرحياً بعنوان ((المبدعون))، خلال مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، بدورته 17، في إمارة الشارقة، ويقول: العرض هو لفرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، وتأليف عثمان الشطي، وتمثيل دلال شرايبي، خميس اليماحي، عبدالحميد البلوشي، رنيم، فاطمة البستكي، محمد اليعربي، عفراء الغامدي، ميرة القصاب.

تطوير الشباب

وتابع: تساعد المهرجانات المحلية على إنعاش السوق المسرحي، حيث يستطيع كل فنان أن يبدع ويصقل مهاراته من خلال المهرجانات، كما يتجمهر الناس لحضور المهرجانات لتوفر عدة عروض مختلفة، إضافة إلى تحفيز وزيادة نشاط المسارح في الدولة في التقديم والمشاركات المحلية والخارجية، كما أن وجود المردود المادي والأجور لكل ممثل، وخصوصاً الممثلين الذين ليس لديهم عمل يسهم في زيادة الإقبال من الشباب لتطوير مهاراتهم، كما يسهم دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووزارة الثقافة، وجمعية المسرحيين، في تشجيع الاستمرار على العطاء، والمشاركة بالأعمال الفنية، من خلال ما تدفع مادياً وسنوياً للمسارح، لتسهم في استمرار العطاء المسرحي، كما تسهم المهرجانات المحلية أيضاً في ظهور ممثلين جدد ومخرجين وكتاب مسرح جدد، ليعمل ذلك على زيادة الأفكار، وإنشاء معاهد بالدولة، مثل أكاديمية الشارقة للفنون.

مهرجانات عربية

ويؤكد الممثل أحمد عبدالرزاق على أهمية المشاركات الخارجية أيضاً للمسرح الإماراتي، حيث إن هناك عدة مشاركات لمهرجانات عربية مختلفة، مثل شرم الشيخ ومهرجان القاهرة التجريبي ومهرجان قرطاج، ومن خلال هذه المشاركات، يبرز المسرح المحلي خارجياً، حيث إن المهرجانات التي تقام في الدولة، ‏يشاهدها النخبة، وهم ضيوف المهرجان، وهذا يخدم المسرح من الناحية الأكاديمية، ولكن المشاركات بالمهرجانات الخارجية، تروج للمسرح الإماراتي ولإمكاناته التقنية والتمثيلية، حيث يحضرها الجمهور بكل فئاته، كما أن الهيئة العربية للمسرح، المتمثلة بأمينها العام، الفنان إسماعيل عبدالله، ساهمت كثيراً في انتشار المسرح الإماراتي في الدول التي تشارك أو تنظمها الهيئة، وذلك بمشاركة أعمال إماراتية موازية ومنافسة للدول المشاركة، ما يخدم الانتشار والسمعة الطيبة للمسرح الإماراتي، كما أن من الضرورة أن يعمل المسؤولون بوزارة الثقافة، أو الهيئات التي تدعم المسرح، على إشراك العروض المسرحية المحلية في المهرجانات العربية وغير العربية، للمساهمة في تطوير الحركة المسرحية المحلية.