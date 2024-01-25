«مكاسب فنية» للوحدة في «الدولية الودية»

حقق العنابي مكاسب فنية عدة من بطولة الوحدة الدولية الودية التي نظمها النادي بمشاركة أندية الاتفاق السعودي والزمالك المصري وأم صلال القطري، وتوج بلقبها الاتفاق بعد فوزه على الوحدة بركلات الترجيح 4 - 2 في المباراة النهائية عقب التعادل 1-1 بين الفريقين في الوقت الأصلي للمباراة.

وأبرز المكاسب منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب الذين ظهروا مع الوحدة للمرة الأولى بعد تصعيدهم للفريق الأول في الفترة الأخيرة مع المدير الفني الجديد الصربي غوران توفيغدزيتش، خصوصاً في ظل افتقاد الفريق لبعض العناصر الأساسية.

ونجح الوحدة في الظهور بشكل جيد خلال البطولة سواء في مواجهة الزمالك التي نجح فيها العنابي في تحقيق فوز مستحق 3 - 1 ، أو في مواجهة الاتفاق السعودي بنجومه وتحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد، وقدم لاعبو الوحدة أداء مميزاً أمام فريق قوي يملك عناصر على أعلى مستوى.

وتعد تجربتا الزمالك والاتفاق مهمة بالنسبة للصربي غوران في بداية مهمته مع الفريق ، إذ سعى من خلالها إلى نقل أفكاره للاعبين ومحاولة تطبيق أسلوبه مع الفريق من أجل الظهور بشكل أقوى عند استئناف المنافسات المحلية.

أهمية

من جانبه، أبدى البرازيلي لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه العنابي في البطولة الودية رغم افتقاد الفريق لعدد من اللاعبين الأساسيين، مشيراً إلى أن الفريق حقق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة في البطولة في فترة التوقف الدولي، وهو الأمر الأهم في المرحلة الحالية.

وقال:((أعتقد أن الفريق أظهر أداء ومستوى جيداً وفزنا على ناد كبير في مصر وإفريقيا مثل الزمالك، وقدمنا مباراة قوية أمام الاتفاق السعودي التي لم تحسم إلا بركلات الترجيح)).

وأضاف:((بكل تأكيد الاستفادة الفنية كبيرة خاصة وأننا لعبنا في مواجهة لاعبين كنا نشاهدهم في التليفزيون ولعبوا مع أندية كبيرة في أوروبا مثل فينالدوم وموسى ديمبلي وغيرهما، وهو ما سيعود بالفائدة على اللاعبين خاصة الشباب الذين حصلوا على فرصة المشاركة واكتسبوا خبرات كبيرة من هذه البطولة)).

وأكد بيمنتا أن المدير الفني غوران توفيغدزيتش يقوم بعمل جيد مع الوحدة منذ توليه مهمة تدريب الفريق، موضحاً أن الفريق يتطور من ناحية الأداء في ظل العمل الجاد والجهد الكبير الذي يبذله الجميع للوصول لأفضل مستوى من الجاهزية قبل العودة للمباريات الرسمية مجدداً.

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