«دبي البحري» ينظم بطولة الخليج الأولى للشراع الحديث لأصحاب الهمم

رفع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم والتشجيع المستمر وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمتابعة سموه الدائمة وتوجيهاته السديدة.

وثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الثقة الغالية التي منحها إياهم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لتوّلي مسؤوليّة إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات جديدة تبدأ في 2024 تحت مظلة مجلس دبي الرياضي مؤكدين على العمل كفريق عمل واحد من أجل تحقيق الأهداف واستمرار نهج القيادة الرشيدة نحو التميز والريادة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الأول بعد قرار تشكيله الذي صدر بداية شهر يناير الجاري لتولي مهام العمل في إدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وعضوية كل من سيف جمعة السويدي، نائب الرئيس، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، والمدير التنفيذي محمد عبدالله حارب.

حرص

وحرص رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مستهل الاجتماع على توجيه شكر خاص إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن عملوا بإخلاص وتفان خلال الدورة الماضية متمنياً التوفيق والنجاح للجميع في مجلس الإدارة والوحدات التنظيمية وفرق العمل في النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشاد مجلس الإدارة بجهود الإدارة التنفيذية والوحدات الإدارية في النادي خلال الفترة الماضية وما أنجز خلال الفترة الماضية في تحقيق أهداف التوجه والخطة الإستراتيجية للنادي 2021-2027 ومواجهة التحديات لتكون الحافز للوصول للمكتسبات خلال المرحلة المقبلة والتي يسعى خلالها النادي لاستشراف مرحلة جديدة.

وناقش الاجتماع التقارير الإدارية والفنية الخاصة بسير العمل ومن بينها إقرار عدد من لوائح الشؤون الإدارية واعتمادها بداية مع العام الجديد كما اطلع على سير فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 والذي قطعت فيه إدارة الشؤون الرياضية جزءاً كبيراً فيه وتستعد لوضع بصمات الختام في الفترة المقبلة قبل عرس سباقات الموسم كرنفال القفال في نسخته رقم 33.

واستعرض الاجتماع أهم الفعاليات المرتقبة والمستحدثة في روزنامة الموسم 2023 - 2024 ومنها التحضير لاستضافة وتنظيم بطولة الخليج الأولى لأصحاب الهمم للشراع الحديث تحت مظلة الأولمبياد الخاص العالمي والأولمبياد الخاص الإماراتي خلال الفترة من 4 - 8 مارس المقبل.

ترحيب

وأعلن مجلس إدارة النادي ترحيبه الكامل باستضافة البطولة المرتقبة والتي تجمع شريحة مهمة في المجتمع وتدعم أهداف النادي المجتمعية في الاهتمام بمختلف الفئات وتعزز من جهوده التي انطلقت منذ مواسم لتفعيل هذا الجانب حيث سيجمع الحدث جميع منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى مجلس الإدارة خلال الاجتماع على الخطوات والمبادرات التي تم تحقيقها ومن بينها زيادة التعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة عبر إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد كبير من المؤسسات مما يعزز مكانة النادي.

وبارك النجاح الكبير الذي حققه النادي بعد تعاقد إدارة الفيكتوري لتكون الجهة المنفذة للعمليات التشغيلية لفريق ميامي للزوارق السريعة الذي سيشارك في جولات بطولة العالم للزوارق الكهربائية التي تنطلق شهر فبراير المقبل من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

واعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركة فريق الفيكتوري للزوارق السريعة - فورمولا1 في النسخة الجديدة من بطولة العالم 2024 من أجل استكمال الطموحات ومواصلة النجاحات التي حققها الفريق العام الماضي بحصوله على المركز الثاني في الترتيب العام حيث ستبدأ البطولة العالمية هذا العام من اندونيسيا التي تستضيف الجولة الأولى خلال الفترة من 23 - 25 فبراير المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز