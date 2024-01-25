كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. تألق لافت بمنافسات دول مجلس التعاون الخليجي

حلق ((آر بي جي)) لعبدالعزيز مبارك المعاضيد بلقب الشوط النهائي للجير تبع – فرخ فئة دول مجلس التعاون الخليجي، في اليوم الرابع عشر من منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين، ويختتم غداً. وحل وصيفاً لهذا الشوط ((دوجا)) لفريق ((كيو آر))، وجاء في المركز الثالث ((جي تي فرحان 24)) لمحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري.

وفي الشوط النهائي للجير تبع – جرناس كان اللقب من نصيب ((تي 26)) لـ((كيو ار))، وحل وصيفاً ((تي 14)) لـ((بي اتس ار))، وفي المركز الثالث جاء ((مرزوق)) لأحمد إبراهيم أحمد مندي.

واقتنص ((الشامخ)) لحمد عبدالله العرجاني لقب الشوط النهائي للجير شاهين فرخ في فئة دول مجلس التعاون الخليجي، وحل مترك لحمد عبدالله العرجاني أيضاً في المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب ((جي 4)) لعبدالله بن إبراهيم البوعنين.

وفاز ((بشير جي اس 33)) لأحمد عبدالوهاب الهاجري بلقب الشوط النهائي للجير شاهين – جرناس، وحل ثانياً ((فتاك)) لفريق دسمان، وفي المركز الثالث حل ((اتس 289)) لحمد عبدالله غصين العرجاني، وفي نهائي شوط القرموشة – فرخ لفئة دول مجلس التعاون الخليجي كان لقب هذا الشوط من نصيب ((نون)) لعبدالله سعيد المري، وحل وصيفاً ((40)) لفريق ((كيو ار))، وفي المركز الثالث جاء ((دمعه)) لحمد عبدالله العرجاني.

وحلقت ((مرعوشة)) لحمد عبدالله العرجاني بلقب الشوط النهائي للقرموشة جرناس لفئة دول مجلس التعاون الخليجي، لتؤكد تألق طيور حمد عبدالله العرجاني في هذا اليوم المثير، وحلت ((هيبه)) في الوصافة، ((وجي 70)) في المركز الثالث.

وتواصل البطولة منافساتها اليوم قبل إسدال الستار يوم غد، حيث تقام فعاليات الأشواط النهائية للتلواح الذهبي لفئات الشيوخ والعامة مفتوح، والعامة ملاك.

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