Friday, 26 January 2024 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ختام ناجح لبطولة كأس الاتحاد للمصارعة

1/25/2024 7:21:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت أمس منافسات بطولة كأس الاتحاد للمصارعة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، في مبادلة أرينا بمشاركة 300 لاعب تنافسوا في فئات الأشبال والناشئين والشباب، ضمن المصارعة الأولمبية، ومصارعة ((المطارحة)) الإماراتية التراثية.

وجرى تخصيص النزالات في ثاني وآخر أيام البطولة، لفئة تحت 17 عاماً في نزالات المصارعة وفئة الوزن المفتوح فوق 85 كجم في مصارعة المطارحة، بمشاركة لاعبين من مختلف أنحاء دولة الإمارات ومختلف الجنسيات. وقدم المشاركون أداءات قوية وأظهروا براعة كبيرة أمتعت الحضور وأضفت على فعاليات البطولة مزيداً من الإثارة.

وبعد مجموعة من النزالات الحماسية والمهارات الفذة تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية الترتيب العام للبطولة، فيما كانت الوصافة من نصيب نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس، وحلّ نادي خورفكان ثالثاً. وفاز عبدالله أحمد الهاشمي بالمركز الأول في منافسات المطارحة، وجاء محمد عبدالرحمن الحاج ثانياً، فيما حاز فيصل زيد الشحي المركز الثالث.

تتويج

وتوج محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة، النادي الفائز بالكأس، كما شهد اليوم الثاني من البطولة حضور نخبة من كبار الشخصيات، في مقدمتهم معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي؛ وصالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد المصارعة، وأعضاء مجلس إدارة اللعبة؛ ونيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة.

وتعليقاً على البطولة، قال طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة: ((شهدت بطولة كأس الاتحاد للمصارعة مستويات فنية رائعة ومستويات جيدة من المشاركة والتفاعل من الرياضيين المستقلين أو الأندية الخاصة أو الحكومية، ما يبشر بنقلة نوعية في رياضة المصارعة خلال المستقبل القريب، ولا سيما في ضوء اعتماد الاتحاد استراتيجية من شأنها إعادة رسم ملامح مشهد المصارعة في الدولة، حيث نعتزم نشر هذه الرياضة في المدارس والأندية.

ونتطلع إلى الاحتفاء بأبطال إماراتيين قريباً والذين سيمثلون دولة الإمارات في البطولات الإقليمية والدولية والوصول إلى الأولمبياد. ونتمنى لجميع المشاركين كل التوفيق ونتطلع لرؤيتهم في بطولات أخرى ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN25012024000110011019ID1107770766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث