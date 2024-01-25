ختام ناجح لبطولة كأس الاتحاد للمصارعة

اختتمت أمس منافسات بطولة كأس الاتحاد للمصارعة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، في مبادلة أرينا بمشاركة 300 لاعب تنافسوا في فئات الأشبال والناشئين والشباب، ضمن المصارعة الأولمبية، ومصارعة ((المطارحة)) الإماراتية التراثية.

وجرى تخصيص النزالات في ثاني وآخر أيام البطولة، لفئة تحت 17 عاماً في نزالات المصارعة وفئة الوزن المفتوح فوق 85 كجم في مصارعة المطارحة، بمشاركة لاعبين من مختلف أنحاء دولة الإمارات ومختلف الجنسيات. وقدم المشاركون أداءات قوية وأظهروا براعة كبيرة أمتعت الحضور وأضفت على فعاليات البطولة مزيداً من الإثارة.

وبعد مجموعة من النزالات الحماسية والمهارات الفذة تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية الترتيب العام للبطولة، فيما كانت الوصافة من نصيب نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس، وحلّ نادي خورفكان ثالثاً. وفاز عبدالله أحمد الهاشمي بالمركز الأول في منافسات المطارحة، وجاء محمد عبدالرحمن الحاج ثانياً، فيما حاز فيصل زيد الشحي المركز الثالث.

تتويج

وتوج محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة، النادي الفائز بالكأس، كما شهد اليوم الثاني من البطولة حضور نخبة من كبار الشخصيات، في مقدمتهم معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي؛ وصالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد المصارعة، وأعضاء مجلس إدارة اللعبة؛ ونيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة.

وتعليقاً على البطولة، قال طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة: ((شهدت بطولة كأس الاتحاد للمصارعة مستويات فنية رائعة ومستويات جيدة من المشاركة والتفاعل من الرياضيين المستقلين أو الأندية الخاصة أو الحكومية، ما يبشر بنقلة نوعية في رياضة المصارعة خلال المستقبل القريب، ولا سيما في ضوء اعتماد الاتحاد استراتيجية من شأنها إعادة رسم ملامح مشهد المصارعة في الدولة، حيث نعتزم نشر هذه الرياضة في المدارس والأندية.

ونتطلع إلى الاحتفاء بأبطال إماراتيين قريباً والذين سيمثلون دولة الإمارات في البطولات الإقليمية والدولية والوصول إلى الأولمبياد. ونتمنى لجميع المشاركين كل التوفيق ونتطلع لرؤيتهم في بطولات أخرى ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة)).

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