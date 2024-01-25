أفضل 10 لاعبات عالمياً يشعلن الحماس في «تنس دبي»

كشفت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة جميع اللاعبات المصنفات ضمن المراكز العشرة الأوائل في تنس المحترفات في النسخة الجديدة من البطولة، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك والمصنفة الثانية عالمياً البلاروسية أرينا سابالينكا، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون والمصنفة الثالثة عالمياً ووصيفة بطولة دبي 2020.

وتقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تنطلق النسخة 24 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 18 فبراير المقبل وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، تليها فعاليات الدورة 32 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال بين 26 فبراير و2 مارس، والتي تُقام في إطار منافسات جولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، ويبلغ مجموع جوائز البطولتين أكثر من 6 ملايين دولار.

وتضم قائمة المشاركات كذلك الأمريكية كوكو غوف المصنفة الرابعة عالمياً ومواطنتها جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة عالمياً، والنجمة العربية التونسية أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة السابعة عالمياً، واليونانية ماريا ساكاري، المصنفة الثامنة عالمياً، والتشيكية كارولينا موتشوفا، المصنفة التاسعة عالمياً، واللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة العاشرة عالمياً وحاملة لقب نسخة 2022، ومن المنتظر أن تشعل مشاركة أفضل 10 لاعبات في العالم الصراع على لقب الدورة الجديدة.

كما تستعد التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة 11 عالمياً للدفاع عن لقبها الذي حققته العام الماضي على حساب شفيونتيك التي تتطلع بدورها لتحقيق لقبها الأول في دبي.

أهمية كبيرة

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: ((يسعدنا أن نشهد مشاركة العديد من أبرز لاعبات التنس العالميات في دبي، مما يؤكد على الأهمية الكبيرة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس.

وتُظهر مشاركة 18 من أفضل 20 لاعبة عالمياً الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه البطولة من فئة 1000 نقطة، ونحن نتطلع إلى المزيد من المنافسات المشوقة هذا العام)). ومن جانبه، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: ((تسرنا رؤية العديد من أبرز لاعبات التنس العالميات في دبي مرة أخرى، وتزداد أهمية هذه البطولة كل عام، ولا سيما بعد أن أصبحت إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس بشكلٍ دائم)).

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