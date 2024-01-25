سلطان صالح: طموحاتي في الرماية لا حدود لها وأحلم بأولمبياد 2028

أكد سلطان صالح محمد حسن، لاعب نادي الذيد للرماية، الفائز مؤخراً بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في فئة أفضل ناشئ إماراتي، أن طموحاته لا حدود لها ويحلم دوماً برفع علم الإمارات خفاقاً عالياً على منصات التتويج في المنافسات العالمية والإقليمية، مبيناً استعداداته من أجل خوض جميع المنافسات المقبلة في 2024، من أجل تطوير نفسه تمهيداً لتحقيق حلمه الأبرز في حصد ميداليات ببطولة العالم، وصولاً إلى الحلم الأكبر من خلال المشاركة في الدورة الأولمبية 2028.

وثمن بطل رماية الإمارات الصاعد، الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مثنياً على رعاية ودعم مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، ومجلس إدارة نادي الذيد برئاسة سالم بن هويدن الكتبي، ومدربه في النادي والمنتخب كابتن معمر عماد العلاف، الذي أسهم في اكتشافه وتطوير مستواه بشكل مميز، كما ثمن دور زملائه بالنادي والمنتخب وأسرته لدعمهم ورعايتهم التي أسهمت لوصوله للمرحلة الحالية من العطاء والإنجاز.

وعن حصوله على المركز الأول في جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في فئة الناشئين، أكد أنها خطوة استثنائية تضاف إلى سجله الرياضي. من جهته، تقدم سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعم سموه الدائم ورؤيته الحكيمة في تطوير الرياضة في إمارة الشارقة، وتمنى للنادي ولاعبيه المزيد من النجاحات في المستقبل القريب، خاصة رماة النادي الذين يمثلون النصيب الأكبر في تشكيلة منتخب الإمارات للرماية، وهذا يدل على تميزهم وتميز إدارة النادي في تطوير قدرات اللاعبين في ظل أجواء احترافية متميزة قادرة على إخراج إبداعاتهم.

وأكد سالم بن هويدن، أن رياضة الرماية بنادي الذيد تحظى بالاهتمام والتقدير من مجلس الإدارة، خاصة مع وجود مواهب متميزة قادرة على تحقيق الحلم ورفع علم الإمارات في المحافل العالمية، هذا الإنجاز نقطة فارقة في مسيرة النادي وفخر لنا جميعاً دائماً نشجع المواهب الرياضية وندعم اللاعبين في سعيهم نحو التفوق والتميز، وتحفيزهم للمشاركة في أنشطة رياضية متميزة. نؤمن أن الرياضة أسلوب حياة قادر على بناء شخصيات قوية ورسم مستقبل أفضل لوطننا الغالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز