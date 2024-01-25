عبد الله مسفر: مرحلة خروج المهزوم تحتاج مزيد اً من التركيز والهدوء

أكد الدكتور عبد الله مسفر المدير الفني السابق لحتا والظفرة أن وصول الأبيض لمرحلة دور الـ16 من بطولة كأس آسيا يحسب للاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو مشيراً إلى أن سقف الطموحات ارتفع وبات أمام الأبيض فرصة لتجاوز دور الـ 16 والتواجد في ربع النهائي.

وقال لـ ((البيان)) مباريات خروج المغلوب تحتاج إلى تركيز عال وهدوء في ذات الوقت إلى جانب النفس الطويل والتهيؤ الجيد ولذلك انصح الجهاز الفني للأبيض بمراجعة الأخطاء التي حدثت في المباريات الثلاث الماضية خلال المجموعات وأن يختار المدرب التشكيل الأمثل لمواجهة منتخب طاجيكستان، لافتاً إلى أن القرعة ربما خدمت الأبيض كثيراً بعد أن أوقعته في دور المجموعات مع منتخبات تأتي في التصنيف عقب الأبيض عدا المنتخب الإيراني الذي يأتي ضمن المرشحين لنيل لقب كأس آسيا، وكرر مسفر حديثه أن الأبيض محظوظ لأن القرعة جنبته خلال مرحلة دور الـ 16 ملاقاة منتخبات أستراليا أو سوريا، ليلاقي الأبيض بعد غدٍ منتخب طاجيكستان والذي تأهل هو الآخر وصيفاً عن المجموعة الأولى ولكن يجب الحذر أمامهم.

وأضاف: إن مبخوت لاعب لا غنى عنه في المنتخب فهو الهداف التاريخي للإمارات ويجب أن يكون حاضراً في مباراة طاجيكستان خصوصاً وأن مثل هذه المباريات تحتاج الدفع بأفضل العناصر مشيراً إلى أن مبخوت تبقت له 5 أهداف فقط ليكون الهداف التاريخي لكأس آسيا منوهاً إلى أن مبخوت لو تواجد في دور المجموعات لاختلفت النتائج لمصلحة المنتخب وكل المنتخبات تهاب مبخوت وقال: إذا كان بينتو غير مقتنع باللاعب فلماذا تم اختياره وأشار إلى أن علي مبخوت مثله مثل إسماعيل مطر نجم الوحدة من حيث النجومية وإذا كانت هناك أي مشكلة للهداف مبخوت يجب حلها لأن هجوم منتخبنا يحتاج لقدراته وإمكاناته .

وعرج مسفر على إصابة سلطان عادل لافتاً إلى أن اللاعب قدم مستوى مميزاً في المباراة الأولى ولكن الضغط العالي مقارنة بعمر اللاعب أثر عليه ليتعرض للإصابة معرباً عن أمله في عودته إلى صفوف المنتخب.

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