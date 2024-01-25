«الأبيض» يطبق خطة مواجهة طاجيكستان بالتدريب الرئيسي اليوم

يؤدي منتخبنا الوطني اليوم تدريبه الرئيسي، ويطبق خلاله خطة مواجهة طاجيكستان المقررة بعد غد بدور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم، ويسود صفوف ((الأبيض)) معنويات عالية، وإصرار من اللاعبين على تحقيق الفوز والوصول إلى الدور ربع النهائي، والذي سبق ووصل إليه منتخبنا عندما تجاوز دور المجموعات في نسخ البطولة القارية أعوام 1992 وحقق وقتها المركز الرابع، و1996 عندما احتل المركز الثاني، و2015 وحقق المركز الثالث، والنسخة الأخيرة في الإمارات 2019، ولم تقم حينها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

دراسة

ويقوم الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، بدراسة جيدة لمنتخب طاجيكستان، الذي ستكون مباراتنا أمامه بعد غد، هي المواجهة الرسمية الأولى، بعدما سبق والتقاه ودياً مرتين، وفاز ((الأبيض)) في المواجهة الأولى بنتيجة 3 - 2، باستاد زعبيل بنادي الوصل في 12 نوفمبر 2020، وتعادل معه سلبياً في المواجهة الثانية في 24 مارس 2023، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، وقام بينتو، ومعاونوه بمشاهدة مباريات المنافس في المجموعة الأولى من البطولة القارية الحالية، وشهدت تعادله السلبي مع الصين، والخسارة من قطر 0 - 1، والفوز على لبنان 2 - 1.

وحرص الجهاز الفني على بدء تدريبات منتخبنا دون الحصول على راحة، فور نهاية مبارياتنا في المجموعة الثالثة لكأس آسيا، بالخسارة أمام منتخب إيران 1 - 2، وهي الخسارة الثانية من أصل آخر 9 مباريات لعبها في دور المجموعات لكأس آسيا منذ نسخة 2015، مقابل التعادل 3 مرات، والفوز في 4 مباريات، ونجح ((الأبيض)) قبل مشاركته في نسخة ((أستراليا 2015))، في الفوز في 7 مباريات من أصل 15 مباراة، مقابل 5 تعادلات و6 خسائر بداية من نسخة كأس آسيا عام 1992 ولغاية نسخة 2011.

وأكد بدر ناصر مدافع منتخبنا الوطني وشباب الأهلي، أن المنتخب حقق هدف التأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا، مثمناً الدور الكبير للجماهير الإماراتية التي ساندت اللاعبين في كل مباريات مرحلة المجموعات، وكان لحضورها ودعمها أكبر الأثر في تحقيق الهدف المنشود والوصول للمرحلة التالية، وقال المرحلة المقبلة أصعب والمنافسة فيها أقوى وأشد، لأن كل المنتخبات المتأهلة لديها دافع الاستمرار في البطولة والوصول إلى أبعد مدى.

ووعد بدر ناصر، الجماهير ببذل أقصى جهد ممكن مع بقية زملائه اللاعبين، وتقديم كل ما يملكون من أجل تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية، مشيراً إلى أن روح الفريق الواحد تسود أروقة المعسكر، وأن الجميع على قلب رجل واحد، ويعملون من أجل رفع راية الكرة الإماراتية، ولن يدخروا جهداً للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني.

وعبر خالد الهاشمي لاعب نادي العين ومنتخبنا الوطني عن سعادته الكبيرة بالمشاركة مع ((الأبيض)) في كأس آسيا، مقدماً شكره للجهاز الفني الذي منحه الثقة ودفع به في البطولة الكبيرة، مؤكداً جاهزية المنتخب لمباراة دور الـ16، متمنياً أن يوفق مع بقية عناصر المنتخب في إسعاد الجماهير بالوصول إلى مرحلة متقدمة من البطولة، وقال: ثقة الجهاز الفني منحتني دافعاً كبيراً لتقديم كل ما أملك لخدمة المنتخب، فارتداء شعار المنتخب الأول والدفاع عن ألوانه شرف لكل لاعب، ومصدر فخر لكل رياضي، وهو ما يجعلني حريصاً على بذل جهد مضاعف لأكون على قدر المسؤولية، وأتمكن من تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة في صفوف ((الأبيض)).

وأضاف: المباراة المقبلة أمام طاجيكستان لن تكون سهلة، وأتوقع مواجهة قوية ومنافسة شرسة بين المنتخبين، لأن كليهما يسعى للوصول إلى ربع النهائي، ومن جانبنا سيكون كل تركيزنا منصباً على المباراة، وسنسعى بكل ما نملك لمواصلة المشوار في البطولة.

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