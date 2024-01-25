ناصر العامري: منتخبنا قادر على الوصول لأدوار متقدمة بالبطولة

أكد الدكتور ناصر العامري أخصائي علم النفس الرياضي، أن منتخبنا خلال مرحلة المجموعات بنهائيات كأس آسيا افتقد عنصر الخبرة فهو يضم لاعبين صغار السن ويقوده مدرب جديد ويحتاج لمزيد من الصبر قبل الحكم عليه، ولكن هذا لا يعني أننا لن نحرز تقدماً في المسابقة القارية أو حتى لنصل للنهائي ونتوج باللقب فهذه كرة قدم كل شيء فيها ممكن مع التأكيد على أهمية الجانب الفني والجهد المبذول في الملعب، وقال: منتخبنا قادر على الوصول لأدوار متقدمة في البطولة، كما أنه في مرحلة خروج المغلوب يمكن لفريق ما أن يفاجئ الجميع ويتأهل للمرحلة التالية، لأن هذه المرحلة تتوفر فيها عوامل فاصلة مثل التوفيق وركلات الترجيح وغيرها.

وضرب العامري مثلاً المنتخب اليوناني الذي سبق وفاز ببطولة الأمم الأوروبية في وقت سابق من عام 2004 عندما تحول من الأقل ترشيحاً للفوز بالبطولة إلى بطل متوج، بفضل الروح القتالية العالية التي تميز بها، فضلاً عن الطموح والثقة، وكذلك المنتخب الياباني الذي فاز على ألمانيا ومنتخبات كبيرة، واعتقد الجميع أنه سيسحق كل المنتخبات لكنه خسر من المنتخب العراقي وودع البطولة.

وأضاف: مباريات خروج المغلوب تختلف ويمكن أن يحدث فيها كل شيء ويمكن لمنتخبنا الذي لم يكن في حالة جيدة خلال مرحلة المجموعات أن يفوز ويتأهل للمرحلة التالية ومن ثم نصف النهائي والنهائي والتتويج باللقب بتفاؤل اللاعبين وقتالتهم مع التركيز والثقة.

وأوضح العامري أن خسارة منتخبنا من إيران في المباراة الأخيرة لها مايبررها، كما افتقد منتخبنا لعامل الخبرة مثل وجود علي مبخوت وغيره.

وقال: ((الآن علينا أن نركز ولا نستهتر، وأعتقد أن عودة فابيو ليما، وكايو كانيدو، وعلي مبخوت سيحدث الفارق لأنهم لاعبون أصحاب خبرة، ومن المهم عدم الاستهتار بالمنافس مهما كان وضعه، فالعراق صاحب التصنيف الأقل فاز على اليابان صاحب التصنيف الأعلى، وعلى اللاعبين أن يتحلوا بالثقة، والروح القتالية، ونحن متفائلون)).

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