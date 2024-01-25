عمر إسماعيل: أتمنى ارتداء مبخوت شارة القيادة أمام طاجيكستان

أكد عمر إسماعيل لاعب منتخبنا الوطني وبني ياس سابقاً، أن الجهاز الفني لـ ((الأبيض)) بقيادة المدرب بينتو بحاجة لإعادة ترتيب الأوراق بعد التأهل لدور الـ 16 من كأس آسيا الحالية حيث تتطلب المباراة المقبلة أمام طاجيكستان إعادة النظر في العديد من النقاط أبرزها التوظيف المناسب لبعض العناصر في مراكز اللعب الصحيحة إلى جانب إعادة النظر في مشاركة المهاجم علي مبخوت، خصوصاً وأن هذا النوع من المباريات يحتاج إلى لاعب خبرة بقيمة مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات، مشيراً إلى أن استبعاد اللاعب لقناعات فنية يعد سبباً غير منطقي يحتاج إلى مزيد من التوضيح، وتمنى مشاركة اللاعب مرتدياً شارة القيادة للمنتخب في المباراة المقبلة.

وأضاف عمر إسماعيل لـ ((البيان)) إن طريقة اللعب في المباريات الودية للمنتخب تختلف عن المشهد الحالي في المشاركة الآسيوية، حيث ظهر ((الأبيض)) بصورة مختلفة في البطولة مما يستدعي عقد جلسة مصارحة من المسؤولين في المنتخب مع الجهاز الفني لوجود علامات استفهام أبرزها الوقوف على الأسباب الحقيقية في استبعاد بعض العناصر وعلى رأسهم مبخوت رغم استدعائه ضمن قائمة ((الأبيض)) ومشاركته في التجارب السابقة مع المنتخب بجانب تألقه على مستوى بطولة الدوري المحلي مع فريقه، واستطرد: علي مبخوت يجمع خصائص 3 لاعبين تاريخيين في كرة الإمارات، حيث يتمتع بمهارات عالية كان يتميز بها زهير بخيت وفهد خميس وعدنان الطلياني، كما يعد من اللاعبين القادرين على إيجاد حلول تهديفية سريعة في المباريات ولا يمكن اتباع خطة لعب في مثل هذه المباريات الكبيرة بلا رأس حربة، خصوصاً بعد تعرض اللاعب الشاب سلطان عادل للإصابة.

وأضاف:إن منتخبنا لو ظهر بشخصية أقوى ومستوى مميز على غرار المباريات الودية قبل البطولة سيكون قادراً على تجاوز طاجيكستان بكل سهولة، وتحتاج المواجهة إلى مزيد من التحضير النفسي والذهني بعد الضغوط التي تعرض لها اللاعبون في المباريات السابقة، إضافة إلى أن المنافس يعتبر من المنتخبات الشرسة القادمة إلى البطولة لتحقيق إنجاز في أول مشاركة له. وأشاد عمر إسماعيل بدعم الجمهور للمنتخب داخل الملعب وخارجه مشيراً إلى أنه يخطط لحضور مباراة طاجيكستان.

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