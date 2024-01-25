عمر إسماعيل: أتمنى ارتداء مبخوت شارة القيادة أمام طاجيكستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد عمر إسماعيل لاعب منتخبنا الوطني وبني ياس سابقاً، أن الجهاز الفني لـ ((الأبيض)) بقيادة المدرب بينتو بحاجة لإعادة ترتيب الأوراق بعد التأهل لدور الـ 16 من كأس آسيا الحالية حيث تتطلب المباراة المقبلة أمام طاجيكستان إعادة النظر في العديد من النقاط أبرزها التوظيف المناسب لبعض العناصر في مراكز اللعب الصحيحة إلى جانب إعادة النظر في مشاركة المهاجم علي مبخوت، خصوصاً وأن هذا النوع من المباريات يحتاج إلى لاعب خبرة بقيمة مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات، مشيراً إلى أن استبعاد اللاعب لقناعات فنية يعد سبباً غير منطقي يحتاج إلى مزيد من التوضيح، وتمنى مشاركة اللاعب مرتدياً شارة القيادة للمنتخب في المباراة المقبلة.
وأضاف عمر إسماعيل لـ ((البيان)) إن طريقة اللعب في المباريات الودية للمنتخب تختلف عن المشهد الحالي في المشاركة الآسيوية، حيث ظهر ((الأبيض)) بصورة مختلفة في البطولة مما يستدعي عقد جلسة مصارحة من المسؤولين في المنتخب مع الجهاز الفني لوجود علامات استفهام أبرزها الوقوف على الأسباب الحقيقية في استبعاد بعض العناصر وعلى رأسهم مبخوت رغم استدعائه ضمن قائمة ((الأبيض)) ومشاركته في التجارب السابقة مع المنتخب بجانب تألقه على مستوى بطولة الدوري المحلي مع فريقه، واستطرد: علي مبخوت يجمع خصائص 3 لاعبين تاريخيين في كرة الإمارات، حيث يتمتع بمهارات عالية كان يتميز بها زهير بخيت وفهد خميس وعدنان الطلياني، كما يعد من اللاعبين القادرين على إيجاد حلول تهديفية سريعة في المباريات ولا يمكن اتباع خطة لعب في مثل هذه المباريات الكبيرة بلا رأس حربة، خصوصاً بعد تعرض اللاعب الشاب سلطان عادل للإصابة.
وأضاف:إن منتخبنا لو ظهر بشخصية أقوى ومستوى مميز على غرار المباريات الودية قبل البطولة سيكون قادراً على تجاوز طاجيكستان بكل سهولة، وتحتاج المواجهة إلى مزيد من التحضير النفسي والذهني بعد الضغوط التي تعرض لها اللاعبون في المباريات السابقة، إضافة إلى أن المنافس يعتبر من المنتخبات الشرسة القادمة إلى البطولة لتحقيق إنجاز في أول مشاركة له. وأشاد عمر إسماعيل بدعم الجمهور للمنتخب داخل الملعب وخارجه مشيراً إلى أنه يخطط لحضور مباراة طاجيكستان.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN25012024000110011019ID1107770760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.