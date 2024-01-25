«لاهاي» والقرار المنتظر

العيون متجهة نحو ((لاهاي)) اليوم، هناك في هولندا الأوروبية، في انتظار قرار محكمة العدل الدولية التي تنظر في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، الدولة الرمز في رفض العبودية والعنصرية والتمييز العرقي، والمناضلة المضحية من أجل حريتها واستعادة كرامة شعبها، الدولة التي حملت همّ شعب يقتل دون سبب، ويضطهد بأمر القوة الغاشمة، وقدمت شكوى لمحكمة يُقال إنها دولية وإنها عادلة ولا تقبل بالظلم، حتى تري العالم كيف يمكن أن يكون للعدل وجهان، وكيف يمكن أن يكون للضعيف أعوان، وكيف يقف من عانى مع من يعاني الآن، فالحق يتبع الطرق التي تثبته وتؤكده، حتى ولو كان مرتكب الجريمة من الذين لا يسمحون للحق بالمرور عبر تلك الطرق، لأنه المدلل الذي لا يعاتب ولا يلام، وبالتأكيد لا يحاسب ولا يحاكم، بأمر من الكبار، كل الذين ينتمون إلى الغرب، فهم ضعاف يخشون الاقتراب من إسرائيل ومساءلتها.

القرار الذي ستعلنه المحكمة اليوم ليس مهماً بقدر أهمية المحاكمة، فهذه سابقة، والمدافع عن المظلومين فيها ليس من البلاد العربية المتعاطفة مع إخوانها في فلسطين، والمشكو في حقه- حسب علمنا- يقف مدافعاً عن نفسه في قضية جنائية دولية للمرة الأولى، وهذا يكفي، فالصورة المبهرة بدأت ((تبهت))، والعيون المغمضة فتحت، والمجاملات تحت الضغوط الغربية غابت، نتيجة للفعل غير المبرر، الذي أخجل المؤيد، وجعله يفكر قبل أن يشوه سمعته، وبقي نتنياهو بعد ثلاثة أشهر من الحرب غير المتكافئة وحيداً، ليس معه غير المتشددين بعد أن خسر كل المتعاطفين، حتى من تراكضوا نحوه مقدمين كل العون والمساندة بعد 7 أكتوبر.

إذا أدينت إسرائيل اليوم، وقالت المحكمة إن ما تقوم به إبادة جماعية وجريمة حرب يجب وقفها فوراً، أو إذا رحلت المسألة إلى المناقشات والمرافعات التي تحتاج إلى سنوات، فالنتيجة واحدة، وهي أن أحداً لن يستطيع أن يجبر إسرائيل على الانصياع، فما زال هناك داعم كبير، وما زال هناك غرور بالقوة، ولكن الباب سيبقى مفتوحاً، والقضايا ستجمع، وأخيار العالم لن يسكتوا.