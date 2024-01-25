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لنخترع أقوالنا وكلماتنا المأثورة

1/25/2024 7:21:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan) المواقف أو الأحداث التي نمر بها، هي في الواقع جزء من التجارب الحياتية التي تصقل مسيرتنا في الدنيا، وتعلمنا كيف نتعامل مع بعض. نحن بحاجة للتسامح والعفو، لكننا لسنا بحاجة للنسيان، لأن النسيان يجعل الأخطاء تتكرر، وخبراتنا لا قيمة لها، إن تراكم معارف وتجارب أي إنسان ثروة حقيقية، يمكن أن تفيد حتى الآخرين عندما يطلبون النصيحة. نعم لنسامح ونعفو، لكنني لست أبداً مع النسيان. هناك قصة بليغة تحكى عن الكاتب الأمريكي مارك توين، وهو بالمناسبة كاتب ساخر، لكنه عرف أيضاً برواياته: مغامرات هكلبيري فين، والتي وصفت بأنها ((الرواية الأمريكية العظيمة)). حيث حفظ عنه أنه قال ذات يوم: ((لقد جئت إلى هذا العالم مع مذنب هالي سنة 1835، وها هو قادم ثانية العام القادم، وأنا أتوقع أن أذهب معه))، ولقد صدقت نبوءته؛ إذ توفي بأزمة قلبية في ريدنغ بولاية كونيكتيكت في الثاني من أبريل 1910، بعد يوم واحد فقط من اقتراب المذنب من الأرض، فرثاه الرئيس الأمريكي ويليام هوارد تافت. هذا الكاتب الملهم ترك إرثاً كبيراً من المقولات الرائعة والبليغة، والتي يتم ترديد الكثير منها واتخاذ الكثير من هذه المقولات كشعار أو كمبدأ في الحياة، ومن أمثلة هذه المقولات: ((لا تقل الحقيقة لمن لا يرقى لمستواها)). وغني عن القول أنه يمكنك أن تقذف بهذه المقولة في وجه أي شخص فقط لمجرد أنه اختلف معك أو أنه لم يقتنع بوجهة نظرك، بل إن هذه المقولة تعطيك الحق في الدلالة أنك تملك الحقيقة المطلقة والوحيدة والآخر الذي يختلف معك لا يعدو أو لا يتجاوز أنه شخص لا يرقى لمستوى هذه الحقيقة المطلقة التي تملكها، ولذلك كان من الخطأ أن تقول له تلك الحقيقة فهو أقل من يفهمها ويدرك أبعادها. نحن بحاجة فعلاً للتدقيق فيما نسمع، بحاجة لتعلم كيف ننمي في عقولنا الحس النقدي البليغ المبدع الراقي.

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