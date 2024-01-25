دروس أحفاد نيلسون مانديلا

حاز الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الحكومة الإسرائيلية حول حرب الإبادة الجماعية على شعب قطاع غزة، على إعجاب الرأي العام العالمي كله في أكثر من جانب.

وهو إعجاب في محله بلا شك، ولا يستطيع عاقل أن يتجاهل الكثير من النقاط التي يمكن استخلاصها من هذا الفريق الذي (بنظري) يقدم خلاصة تجربة نضالية ممتدة منذ عام 1912 من القرن الماضي، عندما تم تأسيس المؤتمر الوطني الأفريقي إلى 1994 عندما أصبح زعيمه الراحل نيلسون مانديلا رئيساً لجنوب أفريقيا، ثم بدأ بترسخ دعائم نضاله السلمي حتى وفاته في عام 2013 تاركاً إرثاً سياسياً إنسانياً وتجربة ميدانية يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها في معالجة القضايا النضالية الشبيهة بها كما هي القضية الفلسطينية.

وبالتالي فإن ما يقوم به الفريق الجنوب الأفريقي الحالي في لاهاي ينبغي تناوله في هذا الإطار وليس التركيز فقط من خلال زاوية التقليل من الدور العربي وما تقوم به حكوماته من جهد دبلوماسي وسياسي في المطالبة والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني ولا نبقى غير منصفين للعرب وللأفارقة أيضاً.

إيجابيات كثيرة في هذه المرافعة لخدمة القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى كل جهد نبيل لأنها قضية عادلة، بكل ما تعني الكلمة من معنى وتتوفر فيها كل أسباب نجاحها لينال الإنسان الفلسطيني حقه في العيش الكريم وبوجود دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

وربما أفضل من يشعر بهذا الأمر هم الشعب الجنوب الأفريقي (أحفاد نيلسون مانديلا) لأنهم ينقلون تجربتهم التي عاشوها، وهذا لا يعني أن باقي شعوب العالم لا يستشعرون بمعاناة الشعب الفلسطيني، وإنما من عاش التجربة ليس كمن سمع بها، لهذا فإن صدق مشاعر «أحفاد نيلسون مانديلا» في المرافعة كانت واضحة.

الجميل في مسألة المرافعة لم تكن عاطفية فقط وإنما كانت مدعومة بالمعلومات، وبالتالي حالة إقناع الرأي العام العالمي كانت سهلة رغم أن صفحات المرافعة المكتوبة لم تتعد 84 صفحة فقط، أضف إلى ذلك حالة «التناغم» بين الفريق الجنوب أفريقي ليس فقط من ناحية تكامل المعلومة بل في تحديد مطالبهم.

حيث تحددت في جانبين، الجانب الأول: إيقاف الحكومة الإسرائيلية لعمليات التدمير للبنية التحتية لقطاع غزة وعمليات القتل الجماعي للسكان المدنيين، والجانب الآخر: إثبات إسرائيل أنها ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية.

التركيز على «المعايرة» والاستخفاف بالدور العربي غيب الآتي: العقلانية في الطرح والمطالبة في الحقوق وهذا ما تفعله بعض الدول العربية الباحثة عن حل للقضية. وغيب أيضاً، جمالية مزيج الفريق الذي يتكون بين الأفارقة والبعض من أصول غير أفريقية وهو الجزء المعتدل الذي لا يلغي طرف ويحاول أن يستفرد بالقرار.

كما غيب الأساليب والأدوات الجديدة في المطالبة في الحقوق والتي يدركها أغلب الناس في العالم وهي «قوة المعلومة» وليس عمليات الاختطاف والتفجير والقتل وإرهاب المدنيين، لأن مثل هذا الأمر يُفقد القضية عدالتها وتعاطفها الدولي.

التشدد الفكري والعنف يخربان كل جهد دبلوماسي عقلاني، وقد عانى المؤتمر الوطني الأفريقي منهما في الفترة الأولى من تأسيسه إلى بداية الثمانينيات.

وبالتالي كان من الأجدر أن نستفيد من هذه المرافعة من خلال معرفتنا لمنطلقات هذا الفريق الذي يؤكد على قوة صاحب الحق عندما يخاطب الناس بالعقل وليس بالمغامرات والتهديد، بل إن أكثر شيء أزعج بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية من أحفاد الزعيم الأفريقي مانديلا: ذلك المقطع القصير الذي يحفز فيه نتنياهو جنوده بالقتال من خلال استخدام عبارات من كتاب «التلمود» لقتال للفلسطينيين.

تجربة نضال جنوب أفريقيا قدمت للإنسانية ثلاثة دروس مهمة، الدرس الأول: أن التشدد ليس شرطاً للحصول على حقك، لذلك تم استبعاد المتشددين من المؤتمر الوطني، الدرس الثاني:

كي تكسب مؤيدين لقضيتك عليك أن تقدم قضيتك بالشكل الذي يخلق لك تعاطف الرأي العام، وليس من خلال ارتكاب جرائم تدينك، الدرس الثالث: أن القناعات الدينية قد تخسرك المعركة وهذا ما استشعره نتنياهو، حيث بدأت الرواية الإسرائيلية تخسر التعاطف العالمي.