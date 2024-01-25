دور المثقفين في حماية الأوطان

إن حماية الأوطان مسؤولية مشتركة، وواجب ملقى على عاتق كل فرد من أبنائها، كلٌّ من موقعه ومسؤولياته، وبما يملك من مواهب وقدرات، وفي هذا السياق يأتي دور المثقفين والمفكرين في تعزيز استقرار وطنهم، والإسهام في رخائه وازدهاره وصدارته وريادته، بفكرهم المستنير، وخطابهم الثقافي المعتدل الذي يعزز المخرجات الإيجابية، ويبتعد عن أي منحى سلبي يضر بالوطن والمجتمع.

إن المثقف يعيش هموم وطنه وقضايا مجتمعه، ويلامس بخطابه الواقع، ويدعم ما فيه من إيجابيات، ويعالج بحكمة ما فيه من سلبيات، مؤمناً بأنه لا يوجد مجتمع مثالي كامل يخلو من نقص أو عيب، وأن النهوض والتطور هي عملية تكاملية مستمرة، يتشارك فيها الجميع، متحلين برؤية قيادتهم، متوخين المصالح العليا لوطنهم، ويتعاونون على التصدي لكل ما يخل باستقرار وطنهم وأمنه وسلامته، فصوت المثقف صوت عقل ووعي وحكمة، وصوت وحدة وتلاحم واستقرار وازدهار.

ومن أهم الركائز التي يحتاج إليها المثقف ليحقق هذه الأهداف أن يكون متجرداً من أي أيديولوجيات أو انتماءات دخيلة تحرف بوصلته، وتميل به عن رؤية قيادته ومصلحة وطنه، مهما زُخرفت هذه الأيديولوجيات بالشعارات البراقة والتنظيرات المثيرة، التي تحمل رؤى سياسية أو فكرية مناهضة لرؤية وطنه.

وأن يجعل رؤية قيادته وثوابت وطنه في قلبه وأمام ناظريه، متحلياً بالتفكير النقدي تجاه أي تصورات ثقافية سلبية مهما كان قائلوها، فالمثقف الواعي لا ينخدع بالأطروحات التي تروج للثورات ومصادمة الحكومات والتحريض ضد المؤسسات الوطنية والتعاطف مع التنظيمات والتيارات المتشددة أو المنحلة التي تهدد مجتمعه ووطنه.

وبمقدار تحلي المثقف بهذه الرؤية الوطنية الواعية يكون لخطابه الثقافي أبلغ الأثر، ولا ينطق لسانه ولا يجري قلمه إلا بما فيه مصلحة وطنه ومجتمعه، سواء كان كاتباً أو إعلامياً أو مذيعاً أو أكاديمياً أو مقدم محتوى أو غير ذلك، وسواء كان ما يسطر ويقول في ثنايا الصحف والكتب أو في البرامج التلفازية والإذاعية أو بين مدرجات الجامعات أو في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي.

فهو في ذلك كله يحرص على صفاء العقول، وسلامة الفكر، والثقافة الإيجابية المعتدلة، وتعميق الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة، ونبذ التطرف والتعصب والطائفية.

ومما يدعم دور المثقف في حماية وطنه أن يكون واعياً بالمهددات التي تستهدف وطنه، متفاعلاً في التصدي لها، مؤازراً أبناء مجتمعه في رد الشائعات والإساءات والشبهات الفكرية والثقافية التي يوظفها المغرضون للنيل من وطنه وقيادته، وخاصة بما يملك من مخزون ثقافي ومعرفة حضارية، فلا يعيش في برج عاجي مستعلياً على وطنه ومجتمعه، ولا ينحى منحى الحياد أو يقف موقف المتفرج الذي لا يقدم شيئاً، بل تراه على النقيض من ذلك، مؤمناً تمام الإيمان بأن الانحياز لوطنه ونصرة قيادته واجب أصيل، وأن أي ثقافة تروج لخلاف ذلك مهما كانت فهي ثقافة سلبية تضر أكثر مما تنفع.

وكم تسببت الثقافات السلبية المحرضة من هدم للأوطان، وكم تسربلت بأقنعة مزيفة تحمل شعارات المدنية والحرية والحقوق ومناهضة الاستبداد والظلم وهي أبعد ما تكون عن تحقيق ذلك، والناظر فيما نتج عن مثل هذه الثقافات من سفك الدماء والتدمير والصراعات والصدامات يرى أبلغ دليل على ذلك.

ومما يحتاجه المثقف في حماية وطنه كذلك تعزيز قيمه وثوابته الأصيلة، التي تدعم هويته ووحدته وتلاحمه واستقراره وثقافته الوسطية، فلا تخطفه أي أفكار راديكالية متطرفة، تستهدف اقتلاع ثقافة المجتمع جذوراً وفروعاً، وإحلال أفكار لا تمت إليه بصلة جملة وتفصيلاً، سواء كانت أفكاراً مطعمة باسم الدين أو المدنية.

وسواء كانت ترفع شعار حاكمية الشرع أو حاكمية العقل، وسواء كانت تدعو لتجهيل المجتمع باسم تيار ديني أو مدني، فكم جنت الأفكار الراديكالية على المجتمعات، حتى كرست روح الصدام والانقسام والاستقطابات المتبادلة، وجر كثير منها إلى العنف والإرهاب.

إن المثقفين هم صمام أمان لمجتمعهم، يسهمون في حماية وطنهم بقوة الكلمة، وحكمة البيان، والقيم والمبادئ السامية التي يعززونها، ليبقى وطنهم مستقراً متلاحماً شامخاً يعانق النجوم.