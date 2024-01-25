تطبيقات «أبل» خارج «آب ستور».. لكن برسوم

تسعى شركة ((أبل)) للتعامل مع قوانين جديدة أوروبية تجبرها على السماح لمستخدمي أجهزتها بتنزيل برامج من خارج متجرها ((آب ستور)). وحسب تقرير لصحيفة ((وول ستريت جورنال)) نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر، تخطط الشركة الأمريكية لإضافة رسوم وقيود جديدة مع تحركها للالتزام بقانون أوروبي جديد، عندما تبدأ في فتح نظامها للسماح بتنزيل البرامج.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تطبيق خطط الشركة في أوروبا فقط، حيث إنها ستسمح للمرة الأولى للعملاء الأوروبيين بتنزيل البرامج على هواتف ((آيفون)) دون الحاجة لاستخدام ((آب ستور)). وتواجه الشركة تحديات تنظيمية وقانونية، وقضايا من شركات البرمجيات حول العالم، بسبب تشديد سيطرتها على برامج الأطراف الخارجية.

ومع هذه التغيرات، بدأت الشركات في الاستعداد بخيارات تنزيل جديدة للعملاء، مثل شركة ((ميتا)) التي تدرس نظاماً سيسمح للمستخدمين بتنزيل تطبيقات مباشرة من إعلانات تطبيق ((فيسبوك)). ودائماً ما كانت ((أبل)) تدافع عن سياستها في التحكم في تحميل التطبيقات عبر ((آب ستور)) بأنها ضرورية للحفاظ على أمن الأجهزة وجعلها خالية نسبياً من الفيروسات.