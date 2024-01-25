«العدل الدولية» تصدر قرارها اليوم بشأن «الإبادة»

يترقب العالم حكم محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في دعوى أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لمعاقبتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الذي دخل شهره الرابع.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر الجمعة، قراراً بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تمثل إبادة جماعية. وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً ستصدر قرارها الساعة 12 ظهراً بتوقيت غرينتش (الرابعة عصراً).

وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها: أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

والتدابير المؤقتة هي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.

وفي الحكم الأولي، لن تتطرق المحكمة إلى المسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة إلى حين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات.

في المقابل، ووفق صحيفة ((نيويورك تايمز))، فقد قررت إسرائيل الطعن في اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، بتزويد محكمة العدل الدولية بملفات سرية تضمنت قرارات كان أصدرها مسؤولون مدنيون وعسكريون إسرائيليون.

ورفعت إسرائيل السرية عن أكثر من 30 أمراً سرياً صادراً عن الحكومة وقادة عسكريين، وفق المصدر، تقول إنها تدحض الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتظهر بدلاً من ذلك الجهود الإسرائيلية لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين.

وقرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكنها لا تستطيع تنفيذها، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بها، لكن من شأن مثل هذا الحكم أن يضر بسمعة إسرائيل، ويشكل سابقة قانونية في حال عدم التزامها به.

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