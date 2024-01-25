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السويد مستعدة لبحث الانضمام لـ«الناتو» مع المجر

1/25/2024 7:21:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أمس، استعداده للقاء نظيره المجري، فيكتور أوربان، في بودابست، تلبية لدعوة الأخير له، لبحث مسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي ((الناتو)).

وقال كريسترسون، في رسالة ((سيمثل استكمال عملية التصديق على انضمام السويد إلى ((الناتو)) في البرلمان المجري، أساساً متيناً، للمضي قدماً في علاقاتنا الثنائية)).

وأعرب عن تطلعه إلى البحث في المسألة في العاصمة المجرية، بودابست، ((في وقت مناسب لكلينا)). وأضاف: ((ستتاح لنا أيضاً فرصة أن نلتقي في الاجتماع المهم لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في الأول من فبراير)).

وكان أوربان، دعا، الثلاثاء الماضي، كريسترسون لزيارة بودابست، لمحاولة حل الخلافات التي تحول دون تصديق المجر على انضمام الدولة الاسكندينافية إلى حلف شمال الأطلسي.

بينما قال رئيس البرلمان المجري، إنه لا توجد ((ضرورة ملحة)) للموافقة على طلب انضمام السويد إلى ((الناتو))، بعدما جعل تصديق تركيا على الطلب، بودابست العقبة الأخيرة لإتمام العملية التي استغرقت وقتاً.

جدير بالذكر أن البرلمان التركي، صادق، الثلاثاء، على انضمام السويد إلى الحلف. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وثيقة المصادقة على طلب انضمام السويد للتكتل خلال الأيام المقبلة. وبعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي. وكانت السويد وفنلندا تقدمتا معاً بطلب الانضمام إلى ((الناتو))، رداً على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو عامين. كما أنه بانضمام فنلندا إلى الحلف، في أبريل الماضي، تضاعف طول حدود ((الناتو)) مع روسيا، وعُززت دفاعات ثلاث دول بلطيقية صغيرة، انضمت إلى التكتل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.

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