سيئول: بيونغيانغ هدمت قوس إعادة التوحيد

أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية هدمت ((قوس إعادة التوحيد)) في العاصمة بيونغيانغ، بحسب ما ذكرته العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، أمس.

وقالت المتحدث باسم وزارة التوحيد في سيئول، إن الهيئة تفترض أن القوس لم يعد موجوداً.

وأضافت أنها لا تستطيع، بصورة أولية، تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن المعلومات الاستخباراتية. وأفادت منصة ((إن كيه نيوز)) الإعلامية، المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية، على منصة ((x))، بأن تحليل الصور الواردة بواسطة الأقمار الصناعية كشف أن النصب التذكاري قد تم تدميره على الأرجح، بأوامر مباشرة من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.

جدير بالذكر، أن ((قوس إعادة التوحيد)) هو نصب تذكاري يرمز إلى المصالحة المحتملة بين الكوريتين، تم تشييده عام 2001، في ظل توترات متزايدة بشبه الجزيرة الكورية. في سياق آخر، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، بالتحضير للحرب مع كوريا الشمالية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، إن التكتل العسكري الجديد الذي جمعته واشنطن يعمل على تعزيز النشاط العسكري، وإجراء تدريبات واسعة النطاق. بينما وصفت الدول الثلاث الحليفة تدريباتها العسكرية المشتركة بأنها دفاعية بطبيعتها، وضرورية لمواجهة التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية. وأضاف لافروف أن خطاب سيئول فجأة ((أصبح أكثر عدائية تجاه بيونغيانغ.. في اليابان أيضاً، نسمع خطاباً عدوانياً))، وهي تتحدث بجدية عن إنشاء بنية تحتية لحلف شمال الأطلسي ((الناتو))، بمساعدة الولايات المتحدة.

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