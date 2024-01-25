سيئول: بيونغيانغ هدمت قوس إعادة التوحيد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية هدمت ((قوس إعادة التوحيد)) في العاصمة بيونغيانغ، بحسب ما ذكرته العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، أمس.
وقالت المتحدث باسم وزارة التوحيد في سيئول، إن الهيئة تفترض أن القوس لم يعد موجوداً.
وأضافت أنها لا تستطيع، بصورة أولية، تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن المعلومات الاستخباراتية. وأفادت منصة ((إن كيه نيوز)) الإعلامية، المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية، على منصة ((x))، بأن تحليل الصور الواردة بواسطة الأقمار الصناعية كشف أن النصب التذكاري قد تم تدميره على الأرجح، بأوامر مباشرة من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.
جدير بالذكر، أن ((قوس إعادة التوحيد)) هو نصب تذكاري يرمز إلى المصالحة المحتملة بين الكوريتين، تم تشييده عام 2001، في ظل توترات متزايدة بشبه الجزيرة الكورية. في سياق آخر، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، بالتحضير للحرب مع كوريا الشمالية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، إن التكتل العسكري الجديد الذي جمعته واشنطن يعمل على تعزيز النشاط العسكري، وإجراء تدريبات واسعة النطاق. بينما وصفت الدول الثلاث الحليفة تدريباتها العسكرية المشتركة بأنها دفاعية بطبيعتها، وضرورية لمواجهة التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية. وأضاف لافروف أن خطاب سيئول فجأة ((أصبح أكثر عدائية تجاه بيونغيانغ.. في اليابان أيضاً، نسمع خطاباً عدوانياً))، وهي تتحدث بجدية عن إنشاء بنية تحتية لحلف شمال الأطلسي ((الناتو))، بمساعدة الولايات المتحدة.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25012024000110011019ID1107770750
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.