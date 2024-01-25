تقرير دولي: 1.8 مليار دولار تكلفة إعمار شرقي ليبيا

أفاد تقرير دولي حديث بأن تكلفة إعادة إعمار الشرق الليبي، والتعافي من آثار الدمار، الذي سببته السيول الجارفة، سبتمبر الماضي، التي شكلت كارثة مناخية وبيئية، تبلغ 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.

جاء في التقرير، الصادر عن البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أن الكارثة ألحقت أضراراً بنحو 1.5 مليون شخص (22 % من السكان الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً)، بحسب التقرير المشترك، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على موقعها الإلكتروني.

التقرير الذي يقول: إن العاصفة ((دانيال)) تسببت ((بأفدح الخسائر البشرية في أفريقيا منذ عام 1900))، يشير إلى حصيلة ((4352 وفاة مؤكدة، وأكثر من 8000 مفقود))، فيما يقدر بنحو 250 ألفاً عدد من كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ديسمبر الماضي.

كما شردت الكارثة ما يقرب من 44800 شخص، بينهم: 16 ألف طفل، تدهورت إمكانية حصولهم على الرعاية والتعليم. ووفقاً للتقرير ((تضرر قطاع الإسكان بشدة، حيث تم تدمير أو تضرر حوالي 18500 منزل، أي ما يعادل 7% من المساكن)).

وكان للفيضانات أيضاً تأثير كبير على قطاعي النقل وإمدادات المياه، وكذلك على التراث الثقافي للبلاد، وفقاً للخبراء.

ونبه التقرير إلى أن انهيار السدين في درنة يرجع لأسباب، بينها: تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن ضعف الصيانة، ومشاكل تتعلق بالإدارة في ظل الصراع في الداخل الليبي.

وأضاف التقرير: إن عوامل أخرى فاقمت الكارثة، منها: النمو السكاني، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء. وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة ((دانيال)) أكثر احتمالاً بواقع 50 مرة، وأكثر كثافة بنسبة 50 %.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى، جراء العاصفة ((دانيال)) بلغت 1.65 مليار دولار، تعادل حوالي 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا في 2022.

واعتبر التقرير أن ((محدودية المساءلة والقدرة)) لدى المؤسسات الليبية تشكل ((تحدياً رئيساً لعمليات التعافي))، في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على ((توجيه وإدارة وصرف ومراقبة))، الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.

جدير بالذكر أن السيول دمرت مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة ((دانيال)) لانهيار سدين قديمين، ما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر الأبيض المتوسط. يشار إلى أن ليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة تحكم في شرق البلاد وغربها، رغم وقف إطلاق نار جرى التوصل إليه في 2020.

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