عقوبات أمريكية وبريطانية تستهدف قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب تستهدف قيادات حوثية في اليمن، فيما قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، إن تصرفات الحوثيين في المنطقة تهدد بتحويل اليمن، إلى ((دولة منبوذة)) وتهدد اتفاق السلام.

وأظهر بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات لمكافحة الإرهاب تستهدف 4 قيادات حوثية في اليمن.

من جهتها، قالت بريطانيا إنها أضافت 4 تصنيفات جديدة بموجب نظام عقوباتها على اليمن.

وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كامرون في بيان، ((تعزز هذه العقوبات الرسالة الواضحة التي وجهناها إلى الحوثيين في الأسابيع الأخيرة، سنواصل مع حلفائنا استهداف المسؤولين عن الهجمات غير المقبولة وغير الشرعية التي يشنها الحوثيون وتهدد حياة بحارة أبرياء وتؤثر على شحنات المساعدات إلى الشعب اليمني)).

وأفادت لندن بأن هدف العقوبات هو تعطيل قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ((عازمة على حماية حرية الملاحة)).

ومن بين المسؤولين الأربعة الذين فرضت عليهم العقوبات وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحوثيين محمد فضل عبدالنبي، بحسب ما ورد في البيان البريطاني. ويؤكد البيان أن العقوبات تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي البريطانية.

ويستهدف الحوثيون باليمن سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب يقولون إنها تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو أنها تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، وذلك تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

عزلة دولية

في الأثناء، قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، إن تصرفات الحوثيين في المنطقة تهدد بتحويل اليمن إلى ((دولة منبوذة)) وتهدد اتفاق السلام.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن ((المدنيين اليمنيين سيعانون أكثر من غيرهم من العزلة الدولية التي ستنجم، إذا استمرت الهجمات))، مؤكداً أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ((تنفر الأعضاء الرئيسيين في المجتمع الدولي، الذين يعد دعمهم حاسماً لاتفاق سلام في اليمن)).

وأوضح ليندركينج: ((حدث شيء مهم جداً في ديسمبر، وهو التقدم الهائل الذي تم إحرازه نحو الانتهاء من خارطة طريق بين السعوديين والحوثيين والحكومة اليمنية، لقد كانوا يعملون على ذلك لمدة عام، بتشجيع قوي من الولايات المتحدة))، مؤكداً أن بلاده ((تواصل العمل بلا كلل مع شركائها لبناء توافق دولي في الآراء لدعم السلام)).

وأضاف المبعوث الأمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل إعطاء الأولوية لحل الصراع اليمني، وأنها ملتزمة بدعم سلام دائم في اليمن من خلال الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وأن ((هذا هو أضمن طريق للسلام والازدهار)) في اليمن. وطالب المبعوث الأمريكي الحوثيين، بوقف هجماتهم على السفن، التي ((تقوّض جهود السلام في اليمن، ولا تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني)).

تعطيل

من جهة أخرى، تسبب تصعيد الحوثيين لهجماتهم في جنوب البحر الأحمر في تعطيل عملية استكمال تفريغ خزان النفط العائم المتهالك صافر، لأسباب مرتبطة بسلامة الفرق الفنية، التي كانت تعمل على ذلك في ميناء راس عيسى على ساحل البحر الأحمر. وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية لـ((البيان)) أن الفرق الفنية المستأجرة من قبل الأمم المتحدة.

والتي كانت تتولى إفراغ بقية حمولة الناقلة صافر، أوقفت عملها أمس بسبب المخاوف الأمنية بعد تصاعد المواجهة بين الحوثيين والقوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة وتتولى حماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين.

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