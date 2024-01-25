بغداد وواشنطن تتفقان على بحث جدول زمني لانسحاب «التحالف»

أعلنت بغداد نجاح المباحثات مع واشنطن، لتشكيل لجنة ثنائية، لتقييم مستقبل التحالف الدولي لمواجهة تنظيم ((داعش)) في العراق، فيما شددت مدريد على ضرورة وقف الاعتداءات على القوات الأجنبية الموجودة في العراق، في وقت أكدت القوات المسلحة العراقية أنها ستتعامل مع الهجوم الأمريكي على مواقع عسكرية عراقية على أنه ((أفعال عدائية)).

وأفادت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أمس، بأن العراق والولايات المتحدة، اتفقا على تشكيل لجنة لبدء محادثات حول مستقبل التحالف العسكري، بقيادة الولايات المتحدة في العراق، بهدف وضع جدول زمني للانسحاب التدريجي للقوات، وإنهاء التحالف.

وذكرت ((الخارجية العراقية)) في البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه ((إيفاء بالتزاماتها الوطنية، وتماشياً مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، تعلن الحكومة العراقية بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، التي بدأت منذ أغسطس 2023، وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل، لتقييم تهديد ((داعش)) وخطره.

والمتطلبات الظرفية، والعملياتية، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد، وواضح، يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي، المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد ((داعش)))).

وأضافت: ((الاتفاق يتضمن الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية، تتسق مع رؤية الحكومة العراقية، ونخص بالذكر اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين، بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي، بما يليق بمكانته التاريخية، وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمة لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته)).

ونقلت الوكالة عن بيان الخارجية أن الجانبين أعربا عن ((دعم أعمال اللجنة، وتسهيل مهامها، والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها، فإن الحفاظ على مسار أعمال اللجنة، ونجاحها في تحقيق مهمتها، يعد مصلحة وطنية، إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة)).

ونوهت ((الخارجية العراقية)) بأن ((الحكومة دعت إلى عدم توقف، أو تعثر، أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة)).

وأكدت ((الخارجية)) أن ((العراق يجدد التزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد، كما تؤكد الحكومة ترحيبها بهذا الاتفاق وتعده جزءاً من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي، والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب)).

في الغضون، أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال زيارة رسمية إلى العراق، أن الهجمات ضد ((القوات الأجنبية))، التابعة للتحالف الدولي الذي تشارك بلاده فيه بقيادة واشنطن، ((يجب أن تتوقف)).

وقال ألباريس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، في بغداد: ((نحن هنا بناء على طلب الحكومة العراقية، وسنغادر عندما تنظر الحكومة العراقية في ذلك)). وأضاف ألباريس: ((من الضروري تجنب اتساع الأزمة في غزة))، في إشارة للقطاع الفلسطيني الذي يشهد حرباً مدمرة تشنها إسرائيل.

إلى ذلك، اتهم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، الولايات المتحدة بضرب أماكن للجيش والحشد الشعبي في منطقتي جرف النصر بمحافظة بابل، والقائم غربي العراق.

وأكد رسول أن الجيش العراقي سيتعامل مع القصف الأمريكي على أنه ((أفعال عدوانية))، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، منوهاً بأن القوات المسلحة ((ستتخذ كل ما يمليه عليها الواجب لحفظ أرواح العراقيين وكرامتهم)).

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