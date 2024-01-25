روسيا ترهن مستقبل الأسرى مع أوكرانيا بـ«إسقاط الطائرة»

ربطت روسيا، قضية إسقاط طائرة النقل العسكرية الروسية ((إليوشن إيل 76))، التي تحطمت فوق منطقة بيلغورود (غرب)، القريبة من الحدود الأوكرانية، أول من أمس، بمستقبل تبادل الأسرى مع أوكرانيا، وجعلته رهناً بمسار القضية والنتائج المترتبة على مجريات التحقيق فيها.

وقال الكرملين، أمس، في تعليقه على الحادث، الذي اتهمت أوكرانيا بتنفيذه، إنه لا يمكن لأحد في المرحلة الحالية تحديد كيف سيؤثر حادث ((إسقاط الطائرة))، على عمليات تبادل الأسرى في المستقبل.

ونقلت وكالة ((إنترفاكس)) الروسية للأنباء، عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله: ((لا يمكن لأحد تحديد كيف سيؤثر هذا الحادث على احتمالات تمديد عملية التبادل)). وشدد بيسكوف على ضرورة إجراء التحقيقات في حادث ((إسقاط الطائرة)) كخطوة أولية.

وأفادت وكالة ((سبوتنيك))، بأن بيسكوف رد على تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن إجراء ((تحقيق دولي)) في قضية تحطم الطائرة العسكرية الروسية بالقول، إنه ((إذا كان يقصد إجراء تحقيق بجرائم كييف، فمن المؤكد أنه ضروري!)).

ووصف بيسكوف حادث إسقاط الطائرة العسكرية الروسية، و((قتل أوكرانيا لمواطنيها، الذين كانوا يبغون العودة إلى ديارهم))، بأنه ((عمل وحشي))، مؤكداً أن المناقشات حول تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، في هذا الصدد، يجب أن تبقى سرية، وأن تتم بصمت تام.

وكان زيلينسكي دعا، في وقت سابق، إلى إجراء ((تحقيق دولي)) في تحطم الطائرة العسكرية الروسية، حيث قال في خطابه المسائي، أول من أمس، إن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، يحاول معرفة المزيد عن مصير العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، وفقاً لموسكو، الذين كانوا على متن الطائرة العسكرية المنكوبة.

فيما لم تؤكد أوكرانيا بعد إسقاطها لطائرة النقل العسكرية الروسية، بل شككت كييف في أجزاء من قصة موسكو بشأن الحادث. كما لم تؤكد وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة العسكرية المنكوبة.

في الأثناء، دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي، فاليري فادييف، كل من: الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ومنظمة العفو الدولية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، إلى إدانة إسقاط أوكرانيا لطائرة النقل العسكرية الروسية ((إليوشن إيل 76)).

جاءت تصريحات فادييف، في بيان، نشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس حقوق الإنسان الروسي على ((تيليغرام)): ((ناشد، فاليري فادييف، المنظمات الدولية المطالبة بإدانة كييف لإسقاط الطائرة)) الروسية.

وأضاف: ((تم إرسال نداءات، إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للأقليات القومية، خيرات عبدالرحمنوف، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ومنظمة العفو الدولية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي)).

وشدد فادييف على أن القوات الأوكرانية كانت على علم تام بأن الطائرة العسكرية المنكوبة كانت تقوم بمهمة إنسانية، وتستخدم ضمن جزء من تنظيم عملية تبادل أسرى.

إلى ذلك، أكدت أجهزة الطوارئ الروسية، العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية المنكوبة، ونقلت ((سبوتنيك)) عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية، إنه ((تم العثور على الصندوقين الأسودين - أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت - بالقرب من مكان تحطم الطائرة)).

ولفت المتحدث إلى أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة، مضيفاً: إنه ((تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز