إسرائيل تقصف الجوعى شمالي غزة والنازحين في خان يونس

واصلت إسرائيل التصعيد في اليوم 111 للحرب على غزة، حيث ارتكبت مجزرة بإطلاق القذائف المدفعية والنار على فلسطينيين جوعى كانوا ينتظرون مساعدات في شمال القطاع.

ما أدى إلى سقوط العشرات، بالتزامن مع تركيز الجيش الإسرائيلي، على حصار مخيم خان يونس جنوباً من الجهات الأربع، بعشرات الآليات المدرعة والدبابات، وبغطاء من سلاح الجو، ويطلق النار باتجاه مخيمات النازحين غرب المدينة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، ((إن إسرائيل ارتكبت (مجزرة) جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر حصولها على مساعدات قرب مفترق دوار الكويت جنوبي مدينة غزة (شمال القطاع) راح ضحيتها ما لا يقل عن 40 فلسطينياً و150 إصابة)). وبيّنت أن عدد الضحايا ((مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت لمجمع الشفاء الطبي بغزة، والذي يفتقر للإمكانيات الطبية)).

حصار

وفي خان يونس في الجنوب، ركز الجيش الإسرائيلي في عمليته البرية، على حصار مخيم خان يونس من الجهات الأربع، بعشرات الآليات المدرعة والدبابات وبرفقة جرافات وحفارات عسكرية وبغطاء من سلاح الجو، وأطلق النار باتجاه مخيمات النازحين غرب المدينة.

وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية قصفت مناطق حول مستشفيين في مدينة خان يونس، أمس، ما دفع النازحين إلى القيام بمحاولة يائسة جديدة للعثور على ملاذ آمن. وقال مسؤولو الصحة في غزة إن 50 فلسطينياً على الأقل قُتلوا في خان يونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم طفلان في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً.

وطالت الاستهدافات أيضاً أحد مراكز التدريب التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي كان يحتمي بداخله آلاف النازحين. ووفق ما أعلنته وكالة الأونروا، فإن مركز الصناعة التابع لها كان يؤوي 10 آلاف من النازحين، وأنه تعرض للقصف واشتعلت النيران في المباني، مؤكدة أن الوصول الآمن من وإلى المركز بات ممنوعاً منذ يومين ويعاني الناس الحصار على وقع اشتداد المعارك هناك.

وأكدت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي أمر النازحين بمغادرة مركز الإيواء الذي تعرض لقصف مدفعي. في مخيم البريج وسط قطاع غزة، قتل 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف تجمع سكني.

وأعلنت الفصائل الفسطينية استهداف دبابات إسرائيلية، وسط اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة مع قوات إسرائيلية في مدينة غزة. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى في العدوان إلى 25700 قتيل، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصاباً بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين.

منطقة عازلة

إلى ذلك، نقلت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) عن جندي إسرائيلي وآخرين من جنود الاحتياط قولهم، إن الأوامر التي وصلتهم من قادتهم تفيد بتطهير منطقة بعرض كيلومتر واحد على طول الحدود، في إطار خطة إسرائيلية لإقامة منطقة أمنية عازلة داخل غزة سيُمنع الفلسطينيون من دخولها.

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