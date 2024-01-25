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امتنع عن حلف اليمين.. فرفضت المحكمة دعواه ضد طليقته برد سيارة

1/25/2024 7:21:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية لرجل ضد مطلقته، طالب فيها بإلزامها برد وتسليم سيارة له، وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. كان الرجل أقام دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد مطلقته، طالب فيها بإلزامها برد وتسليم السيارة محل الدعوى له، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وقال شارحاً دعواه: إن المشكو عليها كانت زوجته، ولم ترد له السيارة محل الدعوى، وما زالت تستخدمها دون وجه حق، وأرفق سنداً لدعواه يتمثل في صورة ملكية سيارة.. فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية، تتضمن حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وطالبت برفض الدعوى، كما دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وطلبت توجيه اليمين المتممة لها بأن السيارة محل الدعوى وهبها لها الشاكي، ومن باب الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للشاكي. وقررت المحكمة وقبل البت في الموضوع وفي الدفوع، توجيه اليمين الحاسمة للشاكي بصيغة (أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم بأنني لم أهدِ ولم أهب المدعى عليها السيارة محل الدعوى، وأنني سلمتها السيارة للاستخدام فقط وليس بنية تملكها لها كهبة أو هدية مني لها، والله على ما أقول شهيد)، فامتنع الشاكي، وقرر أنه لن يحلف اليمين، وطلب ردها للمشكو عليها، وقررت المحكمة رد اليمين الحاسمة للمشكو عليها فحلفتها. وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليها قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة للشاكي، وفي الجلسة المحددة مثل الشاكي وامتنع عن أداء اليمين الحاسمة، وطلب ردها للمشكو عليها ووافقت المحكمة وردتها للمشكو عليها بالصيغة السابقة، وحلفتها أمامها، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة دفاع المشكو عليها بأن السيارة محل الدعوى أهداها ووهبها لها الشاكي. ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

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