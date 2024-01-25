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إلزام شخص برد 49 ألف درهم لآخر كفله في قرض بنكي

1/25/2024 7:21:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مهندساً بأن يؤدي لرجل مبلغاً قدره 49 ألفاً و243 درهماً، بسبب أن الثاني كفل المشكو عليه في قرض بنكي، لكن الأخير ماطل ولم يرد على اتصالاته وألزمته بالرسوم والمصاريف. وكان الرجل أقام دعوى قضائية ضد مهندس أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 52 ألفاً و243 درهماً مع إلزامه بالمصاريف والرسوم. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشكو عليه والذي يعمل استشاري مشروع بناء الفيلا الخاصة بالشاكي، بطلب مساعدة الشاكي نظراً للظروف المالية التي لحقت به. وعليه قام الشاكي بكفالة المشكو عليه في قرض بنكي واتفقا أن يتم استقطاع القرض شهرياً من حسابه وعند تجديد إقامة المشكو عليه والتحاقه بالعمل يقوم هو بسداد الأقساط المتبقية مباشرة، وبعد أن أخذ الأخير القرض اختفى ولم يرد على اتصالاته وبلغت قيمة الأقساط المسددة من جانب الشاكي مبلغ 47 ألفاً و243 درهماً بالإضافة إلى مبلغ 5 آلاف درهم مقابل الأضرار المادية والأدبية. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية ((لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده)). مشيرة إلى أن المشكو عليه على الرغم من حضوره لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ولم ينكر ما قرره الشاكي، ولم ينازعه في طلباته ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة ما يدعيه الشاكي من سداده لمبلغ 47 ألفاً و243 درهماً للبنك بخصوص القرض الذي أخذه المشكو عليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي هذا المبلغ. وعن طلب التعويض أفادت المحكمة بأن ثبوت مديونية المشكو عليه للشاكي، بمبلغ 47 ألفاً و243 درهماً وعدم سداده له ومن ثم تستخلص خطأ المشكو عليه وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية لحقت بالشاكي. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 49 ألفاً و243 درهماً وألزمته بالرسوم والمصاريف.

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