استراحة السحب.. إطلالة بانورامية على جمال خورفكان

تتربع استراحة السحب في مدينة خورفكان وجهة ترفيهية فريدة، وواحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في الدولة.

حيث تم تشييدها على شكل دائري يضمن استمتاع الزوار برؤية المدينة من جميع الجهات، بإطلالة بانورامية ساحرة على قمة جبلية يصل ارتفاعها إلى 600 متر فوق سطح البحر.

وتوفر استراحة السحب، التي تم افتتاحها في عام 2021، تجارب ممتعة تترك ذكريات لا تنسى، وهو ما يتوافق مع النسخة الرابعة من حملة ((أجمل شتاء في العالم)) من 9 يناير حتى 20 فبراير 2024، بهدف تشجيع السياحة الداخلية، وإبراز المعالم السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم صورة متكاملة حول أهم الأنشطة الثقافية والفعاليات الترفيهية والرياضية في كل منطقة من مناطق الدولة.

وتقع استراحة السحب في قلب مدينة خورفكان بالمنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، والتي تتميز ببيئتها الجبلية المحيطة بها من كل الاتجاهات، وجمال شواطئها، ومعالمها التاريخية والأثرية، الأمر الذي أسهم في فوزها بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023، والتي أعلن عنها مؤخراً الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ما يؤكد جاذبية المدينة على الصعيدين السياحي والتراثي.

وتم تصميم استراحة السحب على قمة أحد جبال خورفكان على شكل مبنى دائري قطره 30 متراً، بارتفاع يصل إلى 600 متر عن سطح البحر وفق أفضل معايير السلامة، لا سيما في مبنى الاستراحة أو في الطريق المؤدي إليها، حيث يمكن الصعود إلى الاستراحة بكل سلاسة من خلال طريق يبلغ طوله 6.5 كيلومترات، ويشتمل على حارتين للصعود وحارة للنزول.

كما أنه مجهز لاستخدام الحافلات، وتم إضاءة الطريق بـ738 عاموداً و48 عاموداً للمواقف، وتم تدعيم الطريق بحواجز خرسانية لحماية مرتادي الطريق وتحديد سرعته القصوى بـ 60 كيلومتراً لتوفير أفضل معايير الأمان والسلامة للزوار ورواد الوجهة.

وقد أضيف إلى ذلك المسار الجبلي الذي يصل بين استراحة السحب واستراحة سد الرفيصة بطول يبلغ 3 كيلومترات، ويوفر المسار لمحبي الرياضات الجبلية والمغامرات وممارسي الرياضة تجربة مميزة بين جبال خورفكان.

حيث تجذب المسارات الجبلية الكثير من محبي رياضة تسلق الجبال، لذا جاءت فكرة ربط الاستراحة بمسارين جبليين الأول مع سد الرفيصة، والآخر يجري العمل عليه حالياً وهو مسار جبلي يمتد من استراحة السحب إلى برج جبل الشيخ بطول 2800 متر.

ويبرز جمال استراحة السحب في كونها تجربة فريدة تجمع في خصائصها بين عناصر الجمال الطبيعي لالتقاء الجبال والبحر، والإطلالات الخلابة من فوق قمم الجبال على المدينة المحيطة، وقد تم رفد كل ذلك بخدمات ومرافق تزيد معايير الراحة للزوار والسياح.

وتم تصميم استراحة السحب بعناية فائقة، لا سيما من حيث اختيار القمة الجبلية التي أقيمت عليها، أو مساحة المبنى وشرفاته الداخلية والخارجية، وكذلك في تصميمه الدائري اللافت.

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