سلطان بن أحمد يدشن بناية وقف الأمل الخيري

دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، في منطقة مويلح التجارية، بناية وقف الأمل الخيري المخصص ريعه السنوي لعلاج الحالات المرضية في برنامج ألم وأمل الذي تقدمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وكان سموه والحضور قد استمعوا لكلمة ألقاها سالم الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون قال فيها: ((قبل نحو سنة ونصف، شهدنا عملية وضع حجر الأساس لهذا المشروع الخيري من قبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، تلك اللحظة كانت بمثابة بذرة أمل زرعناها في أرض الإصرار، وسقيناها بالتفاؤل مقتَدين بالأبرار، وأصبحت اليوم بفضل الله شجرة تثمر وقفاً متكامل الأركان وينثر الخير في كل مكان)).

وتناول مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أبرز الأرقام التي حققها البرنامج خلال الفترة السابقة، قائلاً: سيكون ريع المشروع السنوي وقفاً خيرياً لعلاج الحالات المرضية التي تطرح من خلال برنامج ((ألم وأمل)).

وتفضل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بتكريم الجهات الداعمة للمشروع مقدماً لهم الدروع وملتقطاً معهم الصور التذكارية، ومتمنياً سموه لهم التوفيق والمزيد من التعاون بين الجهات والمؤسسات بما يصب في مصلحة المجتمع ومساعدة المحتاجين.

وشهد سموه بعدها توقيع اتفاقية ثنائية بين هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مثلها محمد حسن خلف مدير عام الهيئة، ودائرة الأوقاف مثلها طالب المري مدير عام الدائرة، تقضي بموجبها تسلم الدائرة المبنى لإدارته وتشغيله، وفق أعلى المعايير التي تضمن ديمومة الدخل المخصص لعلاج الحالات المرضية.

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