الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للطاقة النظيفة

تحتفي الإمارات، اليوم، باليوم الدولي للطاقة النظيفة، وقد رسخت مكانتها الرائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز قدرة العالم على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

ويصادف اليوم العالمي للطاقة النظيفة 26 يناير من كل عام، وهو ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((آيرينا)) عام 2009، والذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة بعد أن تم رفع المقترح بشكل مشترك من قبل دولة الإمارات وبنما.

استراتيجية الإمارات

وبرز خلال العام الماضي اعتماد مجلس الوزراء ((مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050)) التي تستهدف في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة، ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050.

محطة الظفرة

وعلى مستوى المشاريع، شهدت الإمارات في نوفمبر الماضي، تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

ودشنت الإمارات في ديسمبر الماضي أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من ((مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)) في دبي.

وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة.

علامة فارقة

ودولياً.. شكلت استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، علامة فارقة في المسار التاريخي للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وصادق مؤتمر الأطراف ((COP28)) على ((اتفاق الإمارات)) التاريخي للمناخ الذي تضمن الإشارة للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وواصلت الإمارات خلال عام 2023 مسيرتها في دعم وتمكين الدول الشقيقة والصديقة في مجال الطاقة النظيفة، وذلك تماشياً مع نهجها ودورها الريادي في تعزيز جهود مواجهة تداعيات التغير المناخي حول العالم.

مبادرة تمويل

وأعلنت الإمارات في سبتمبر الماضي عن مبادرة تمويل بقيمة 16.5 مليار درهم لتعزيز قدرات عدد من دول القارة الأفريقية في مجال الطاقة النظيفة. وفي السياق ذاته يواصل صندوق أبوظبي للتنمية، منذ العام 1974، مسيرته في دعم مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، حيث ساهمت جهوده في تمويل أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في العديد من الدول.

وانعكست تلك المشاريع الاستراتيجية في توفير مجتمعات مستدامة للدول المستفيدة، ينعم سكانها بإمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة، وعملت تلك المشاريع على تحسين جودة الحياة والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية.

بدورها تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)) واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، حيث تنشط في أكثر من 40 دولة موزعة في ست قارات.

الاستدامة البيئية

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه في ظل الجهود العالمية المتزايدة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، تبرز جهود دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة من خلال استراتيجيات مبتكرة واستثمارات ضخمة تعزز موقعها مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة.

وقال معاليه: إن بدايات توجهات الإمارات للطاقة النظيفة تعود إلى مطلع الألفية الجديدة عبر تطوير مشاريع ضخمة تدعم توجهاتها المستقبلية.

مضيفاً أن جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة تؤكد التزامها بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة مع الحفاظ على مكانتها دولة رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة، فيما تخطط لمواصلة تطوير وتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة، ومع استمرارها في تبني وتطوير حلول الطاقة النظيفة، تثبت أنها ليست فقط رائدة في هذا المجال، بل تعتبر أيضاً مثالاً يحتذى به في السعي نحو مستقبل مستدام.

دور ريادي

وأضاف أن النجاح المبهر والإنجازات التاريخية غير المسبوقة الذي حققه مؤتمر الأطراف ((COP28))، يعكس الدور الريادي الإماراتي في قيادة مستقبل التحول نحو الطاقة النظيفة، وامتلاكها تجربة متميزة في التحول إلى نظم طاقة نظيفة.

وأن الإمارات ستواصل العمل الجاد للوفاء بالتزامها المتمثل بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وأنها حددت أهدافاً طموحة للعقود المقبلة في إطار التزاماتها المناخية، حيث قامت مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن إطلاق هذا اليوم الدولي يؤكد على ضرورة تعزيز حلول الطاقة النظيفة والعادلة والمرنة كعنصر محوري في جهودنا للتصدي للتغير المناخي. وأوضحت أن التحديات الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ تتطلب اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة.

حيث تقود دولة الإمارات جهود المجتمع الدولي في تطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة. وأضافت: في دولة الإمارات نمضي قدماً في تنفيذ تعهدات العمل المناخي، حيث نقف في طليعة التحول نحو الطاقة النظيفة، وهو ما يتجلى واضحاً في استراتيجيتنا الوطنية للطاقة 2050 التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ثلاث مرات بحلول عام 2030، كما نتخذ خطوات جريئة لخفض الانبعاثات.

نقطة تحول

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن اعتماد اليوم الدولي للطاقة النظيفة، خطوة مهمة تؤكد أن دول العالم تسعى إلى تبني حلول مبتكرة لتسريع التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

حيث تعد دولة الإمارات، التي شاركت في تقديم مشروع القرار مع دولة بنما، من الدول الرائدة في تبني حلول الطاقة النظيفة، وتقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف: يعد ((اتفاق الإمارات)) الذي أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي خلال ((COP28)) الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، حيث يتضمن تعهدات قوية من الدول الأطراف باتخاذ إجراءات فورية وطموحة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

مشاريع رائدة

وأضاف معالي الطاير: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نفخر بالإنجازات التي حققناها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال العديد من المشاريع الرائدة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، ومشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذه الهيئة في حتا وستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

ومشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر تم تنفيذه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية بالإضافة للاستخدامات الأخرى في قطاعي النقل والصناعة.

رؤية واعية

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))، إن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة تبذل اهتماماً وحرصاً لتنويع مصادر الطاقة تأسيساً على رؤية واعية بأهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

موضحاً أن العلاقة بين الطاقة النظيفة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة البيئية هي مسألة بالغة الأهمية في معالجة القضايا التي تواجهها المجتمعات الضعيفة في كافة أنحاء العالم.وأكد أن إمباور تجتهد في سياساتها للارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة في عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ما جعلها قادرة على تحقيق وفورات في الطاقة الكهربائية بمليارات الدراهم.

لافتاً إلى مواصلة المؤسسة في الاستثمار في الجوانب البحثية والتطويرية وكل ما يتصل بتوفير الطاقة التي تعد العمود الفقري في عمليات تبريد المناطق، إذ لا تدخر جهداً في ابتكار وتوظيف أحدث التقنيات المعاصرة بهدف المساهمة الفاعلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الطاقة وترسيخ أسس التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

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