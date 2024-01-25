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محمد بن سعود يؤكد أهمية تطوير منظومة الخدمات الحكومية

1/25/2024 7:21:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأزاح الستار عن لوحة ((5 نجوم)) التي حصلت عليها الإدارة في تقييم الخدمات الحكومية وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023. وكان في استقبال سموه، اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالهيئة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة. وأكد سموه خلال الزيارة، أهمية الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة، من أجل تطوير منظومة الخدمات التي تقدمها وتحفيزها على إسعاد المتعاملين وتلبية توقعاتهم وتحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في مؤشرات الخدمات الحكومية بما يدعم الأمن والاستقرار في المجتمع، ويرفع من مستوى جاذبية دولة الإمارات كبيئة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار. وأشار سموه إلى أن إمارة رأس الخيمة حريصة على توفير البيئة المحفزة على الابتكار والإبداع في تطوير وتقديم الخدمات الحكومية بما يسهم في رفع مستوى سعادة ورضا المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين. وتعرّف سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال الزيارة، على آلية العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومركز سعادة المتعاملين برأس الخيمة، واستمع إلى شرح حول خطط التطوير المستقبلية لمنظومة الخدمات التي تقدمها الإدارة والمركز.

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