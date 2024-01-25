Friday, 26 January 2024 04:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد الشرقي: تشجيع الشباب على ريادة الأعمال يدعم النمو الاقتصادي

1/25/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan) التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رائد الأعمال الكويتي خالد العتيبي مؤسس شركة طلبات، على هامش مجلس محمد بن حمد الشرقي. ورحب سموه بالعتيبي، الذي حل ضيفاً على أولى جلسات ((مجلس محمد بن حمد الشرقي)) للحديث حول تجربته في مجال الأعمال والمشاريع التجارية. وأكد سموه، حرص حكومة الفجيرة انطلاقاً من دعم ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتشجيع الشباب على دخول مجال ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وابتكار الأفكار المتجددة التي تدعم النمو الاقتصادي لإمارة الفجيرة، والدولة. وتبادل سموه الحديث مع خالد العتيبي حول تجربته في مجال ريادة الأعمال، ورحلته في المشاريع التجارية. وتقدم خالد العتيبي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بالتجارب الرائدة والناجحة ونقلها إلى الشباب والمهتمين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN25012024000110011019ID1107770736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث