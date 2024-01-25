خالد بن محمد: أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار العالمي

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة ((أبولو جلوبال مانجمنت))، المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة.

وتناول اللقاء الشراكات القائمة في قطاع الاستثمار وسُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، لا سيما المتعلقة بمجال الاستثمار العقاري، بالاستفادة من جاذبية أبوظبي بصفتها وجهة استثمارية رائدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار العالمي مدعومة برؤية اقتصادية شاملة، إلى جانب مبادرات ومشاريع اقتصادية تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء كل من سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وميرة السويدي، وإياد الهادي.

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