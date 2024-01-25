خالد بن محمد: التقنيات المتقدمة تعزز ريادة الإمارات عالمياً

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النسخة الـ 6 من معرضي الأنظمة غير المأهولة ((يومكس))، والمحاكاة والتدريب ((سيمتكس))، اللذين اختتمت فعالياتهما أمس وعقدا تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)).

والتقى سموه، خلال الزيارة، عدداً من صنّاع القرار والخبراء وروّاد الأعمال من الشركات الوطنية والدولية المشارِكة

واطّلع على أحدث التطورات والتقنيات في قطاع صناعات الأنظمة غير المأهولة في القطاعين الدفاعي والمدني.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على استقطاب التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، بما يعزز مكانتها مركزاً رائداً في قطاع الصناعات الحديثة.

وأشار سموه إلى حِرص أبوظبي على تعزيز الابتكار في مجال الأنظمة غير المأهولة، بالاستفادة من منظومة التكنولوجيا المتطورة في الإمارة، التي تتيح عقد شراكات استراتيجية وتعزيز المواهب لمواصلة تنمية القطاع.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة ((أدنيك))، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، واللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة ((يومكس)) والمحاكاة والتدريب ((سيمتكس)).

ونظِّمت مجموعة ((أدنيك)) المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع، من 23 إلى 25 يناير الجاري ويمثل الحدث منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات والابتكارات والتوجهات الحديثة في قطاع الأنظمة غير المأهولة.

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