سعود بن صقر يؤكد أهمية تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في رأس الخيمة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أهمية تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة، ودعم جهود الابتكار والتطوير والمعرفة الصناعية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارة، وذلك تماشياً مع رؤية رأس الخيمة الاقتصادية الرامية إلى توفير بيئة أعمال مثالية تدعم نمو القطاع الصناعي وتعزز من مساهمته في الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات التقنية والبيئية الحديثة لضمان تحقيق اقتصاد مستدام يخدم الخطط التنموية الشاملة في الإمارة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، التوسعة الجديدة لشركة هيرا للصناعات في منطقة ((الغيل)) الصناعية، التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز)) بمساحة 100 ألف قدم مربعة، كجزء من خطة الشركة الاستثمارية المتخصصة في قطاع التشييد والبناء.

وأوضح سموه أن نمو وازدهار الأعمال في رأس الخيمة ترجمة لرؤية الإمارة الاقتصادية وخططها التوسعية للقطاع الصناعي الذي يعد ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، ومساهماً رئيسياً في ترسيخ مكانة الإمارة العالمية مركزاً لتطور الصناعات بمختلف قطاعاتها.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالنمو الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة وقدرته التنافسية المتنامية بفضل الإمكانات الهائلة والمقومات الكبيرة للإمارة في هذا القطاع الحيوي ما جعل منها وجهة استثمارية جاذبة بفضل بيئتها الآمنة والمرنة.

وتفقد سموه المبنى الجديد للمصنع واطلع على أقسامه الفنية والهندسية وأهم مراحل الإنتاج وأحدث المعدات المستخدمة، واستمع إلى شرح مفصل حول ما يحتويه المصنع من تقنيات حديثة في مجال الصناعات الإنشائية.

يحتوي المبنى على مختبر عالمي للبحث والتطوير، وأطول مستودع ارتفاعاً لتخزين البضائع داخل منطقة الغيل الصناعية.

وتعمل ((هيرا للصناعات المختصة)) على توريد منتجات قطاع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والإنشاءات المدنية لأسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا والأمريكيتين وأستراليا ونيوزيلاندا وأفريقيا، وهي حاصلة على جائزة أفضل مزود للعام في حفل جوائز إم إي بي ((الميكانيكا والكهرباء والسباكة)) لعام 2021.

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