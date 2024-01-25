«نبني» تطلق «أفينيو ريزيدنس 6» في الفرجان

أطلقت نبني للتطوير العقاري أحدث مشاريعها السكنية ((أفينيو ريزيدنس 6)) في منطقة الفرجان دبي، وهو عبارة عن مبنى سكني من 12 طابقاً، وهو السادس من نوعه ضمن سلسلة المشاريع السكنية أفينيو ريزيدنس

ويتوقع اكتمال أعمال بناء المبنى في الربع الثالث من 2025.

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