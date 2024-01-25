«نبني» تطلق «أفينيو ريزيدنس 6» في الفرجان

«نبني» تطلق «أفينيو ريزيدنس 6» في الفرجان
التاريخ
1/25/2024 7:21:50 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت نبني للتطوير العقاري أحدث مشاريعها السكنية ((أفينيو ريزيدنس 6)) في منطقة الفرجان دبي، وهو عبارة عن مبنى سكني من 12 طابقاً، وهو السادس من نوعه ضمن سلسلة المشاريع السكنية أفينيو ريزيدنس
ويتوقع اكتمال أعمال بناء المبنى في الربع الثالث من 2025.
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