الإمارات وفيتنام تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس، مباحثات مع رئيس وزراء جمهورية فيتنام فام مينه تشينه في العاصمة هانوي، تناولت استكشاف فرص الارتقاء بالتجارة والاستثمار بين البلدين والبناء على الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية. كما تطرق اللقاء إلى التقدم في محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الجارية حالياً.

وضمن زيارته إلى فيتنام على رأس وفد إماراتي، عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي اجتماعاً مع نجوين هونغ دين وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، وتناولا آخر المستجدات حول المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في أبوظبي الشهر المقبل.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي الدكتور بدر عبدالله المطروشي سفير دولة الإمارات لدى فيتنام، وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وعبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعد فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً باسم ((آسيان))، حيث أسهمت بـ 27 % من إجمالي حجم تجارة الإمارات مع المجموعة في العام 2022. كما بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وفيتنام 7.4 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنمو قدره 8.4 % مقارنة بنفس الفترة من 2022.

أهمية متزايدة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: ((تحظى فيتنام بأهمية متزايدة بالنسبة لدولة الإمارات باعتبارها أهم شريك تجاري واستثماري ضمن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلاً عن تنامي حضورها كدولة تمتلك اقتصاداً ديناميكياً، وتوفر فرصاً واعدة وإمكانات كبيرة للمصدرين والمستثمرين من الإمارات، وهذا يتجلى في التدفقات التجارية القوية بين البلدين على مدى العامين الماضيين، والتي سجلت نمواً مهماً وأظهرت مرونة واضحة في وجه تحديات سلاسل التوريد.

وفي حين نرى العديد من الفرص للصادرات الإماراتية من الخدمات، في قطاعات واعدة مثل التمويل والإنشاءات والخدمات المهنية، تعد الإمارات بوابة تجارية عالمية لا مثيل لها لقطاعات مهمة لفيتنام مثل صادرات القهوة والملابس والمنتجات الزراعية)).

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