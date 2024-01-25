100 % زيادة بمبيعات «أرادَ» إلى 7 مليارات درهم في 2023

أعلنت ((أرادَ)) عن تضاعف مبيعاتها خلال عام 2023 لتصل إلى 7.02 مليارات درهم نتيجة الطلب غير المسبوق على مجتمعاتها العصرية المتكاملة في الشارقة ودبي. وشهد المطور العقاري ارتفاعاً بواقع 100% على إجمالي قيمة العقارات التي تم بيعها خلال العام الماضي مقارنة بالشهور الإثني عشر التي سبقتها، وذلك في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالأسواق العقارية الإماراتية.

وباعت ((أرادَ)) 2.824 منزلاً في عام 2023، بزيادة 25% عن 2022، ما يعكس الاتجاه الحالي للمشترين والمستثمرين المهتمين بالشقق والفلل الكبيرة ذات القيمة العالية.

كما أكملت ((أرادَ)) خلال العام الماضي 2.610 وحدات سكنية في مجتمع الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم، ومشروع مَسار بضاحية السيوح بالشارقة وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 9.5 مليارات درهم. هذا، ويتم حالياً تشييد 3.300 منزل في كل من الجادة ومَسار بالشارقة إضافة إلى مشروع جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف في دبي.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة ((أرادَ)): ((تهدف رؤيتنا الاستراتيجية منذ البداية إلى تشييد مساحات مكانية تمكن الناس من عيش حياة أكثر صحة وسعادة واستدامة. وقد كان العنصر البشري ولا يزال محور اهتمامنا، وهو ما قادنا إلى تحقيق هذه النتائج الاستثنائية مدعومة بتنامي الطلب القوي على المجتمعات المتكاملة في دبي والشارقة)).

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في ((أرادَ)): ((سيسهم هذا الأداء القوي في المبيعات وعمليات التسليم بوضع أساس قوي لانطلاقتنا في عام 2024، حيث حددنا هدفنا بالوصول إلى مبلغ 10 مليارات درهم من حيث إجمالي قيمة العقارات المباعة)). وأضاف: ((نواصل البحث عن مواقع جديدة في الإمارات، كما سنقوم بإطلاق مشروعين فاخرين جديدين خلال النصف الأول من هذا العام)).

وكان مَسار، المجتمع المتكامل بضاحية السيوح في الشارقة، أفضل مشاريع ((أرادَ)) من حيث الأداء 2023، حيث بلغت قيمة مبيعاته 3.64 مليارات درهم.

وواصل الطلب على الجادة، نموه خلال 2023، حيث بلغت قيمة العقارات المباعة 1.53 مليار درهم. كما تم بيع مشروع ((أرادَ)) الأول في دبي، جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، العام الماضي كذلك، محققاً مبيعات قياسية بلغت 1.88 مليار درهم.

ويأتي هذا الارتفاع في مبيعات شركة ((أرادَ)) نتيجة للأداء القوي في أسواق العقارات في الشارقة ودبي، حيث أظهرت البيانات الصادرة أخيراً عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ارتفاعاً 14.6% على قيمة العقارات المباعة خلال الشهور التسعة الأولى من 2023 .

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