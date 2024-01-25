«مرسيدس بنز» و«بن غاطي» تطلقان مشروعاً عقارياً مشتركاً بمليار دولار

كشفت مرسيدس- بنز، أمس، في دبي، عن مشروعها المشترك ((مرسيدس-بنز بليسز

بن غاطي)) – الجديد الذي يجمع بين عالمي السيارات والهندسة المعمارية.

وينطلق المشروع في دبي هذا العام بالتعاون بين شركة مرسيدس-بنز وشركة بن غاطي للتطوير العقاري، لإنشاء مشروع مرسيدس-بنز بليسز

بن غاطي، الذي يتخذ شكل برج سكني مكون من 65 طابقاً، ويوفر تجربة حياة فاخرة تمتاز بفلسفة مرسيدس بنز.

وقالت بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس بنز إيه جي، للتسويق والمبيعات: ((من خلال إطلاق أماكن مرسيدس-بنز في دبي، فإننا نفتح آفاقاً جديدة عبر دمج عالم مرسيدس-بنز بسلاسة في المواطن المعيشية المفضلة لعملائنا، وسوف يجمع تعاوننا مع شركة بن غاطي العقارية بين الخبرة والثقة، ما يضمن الريادة في تجربة عقارية تجسد شغفنا المشترك بالابتكار)).

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري في تصريحات صحفية أمس، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار دولار (3.87 مليارات درهم)، لافتاً إلى عمليات الإنشاء بدأت في المشروع الجديد خلال الأسبوع الجاري، فيما تم منح عقد الإنشاءات لشركة غرناطة الأوروبية للمقاولات، على أن يتم تسليم المشروع خلال الربع الأخير من 2026.

وأضاف: ((نتطلع دوماً لشراكات جديدة مع علامات تجارية عالمية، ورؤيتنا كشركة تتمحور حول نقل علامتنا بن غاطي من المحلية إلى العالمية، فالشراكات السابقة والحالية كانت وسيلتنا لخلق هذه النقلة النوعية، وما يهمنا حالياً أكثر من الشراكات هو المنتج نفسه، إذ نرغب في إدخال تكنولوجيا سابقة لعصرها في المنتج العقاري، ولذلك بدأنا بالتعاون مع قطاع السيارات)).

ولفت بن غاطي إلى أن البرج الجديد يضم في طوابقه العليا وحدتي بنتهاوس مميزتين، الأولى تتكون من طابقين والأخرى تتكون من 3 طوابق ويضمان العديد من وسائل الراحة والترفيه الاستثنائية، مؤكداً أن علامة مرسيديس- بنز تتمحور حول الذكاء والاستدامة واليوم نحاول إدخال هذه المفاهيم في عالم العقار بطريقة مبتكرة.

وحول أداء السوق العقاري، قال بن غاطي: ((نتوقع أن يستمر سوق العقارات الفاخرة بدبي بالصعود بنسب نمو في الأسعار تتراوح بين 12 إلى 18 % خلال العامين (2024 ــــ 2025)، فيما نتوقع صعود أخف بالنسبة لمستوى الإيجارات)).

وأكد بن غاطي أن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل كبير للسوق العقارية بدبي ولا سيما مع توقعات بخفض نسب الفائدة خلال الفترة المقبلة مما سيسهم في زيادة الطلب على القطاع العقاري.

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