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السيارات المصنعة في بريطانيا تتخطى المليون لأول مرة من 2019

1/25/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت بيانات جديدة أن عدد السيارات التي تم تصنيعها في المملكة المتحدة تجاوز مليون مركبة العام الماضي لأول مرة منذ عام 2019.

وذكرت وكالة ((بي ايه ميديا)) البريطانية أن بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا كشفت أنه تم تصنيع مليون و25 ألفاً و474 سيارة ومركبة تجارية، بزيادة بنسبة 17 % مقارنة بعام 2022.

وقالت إن تراجع حدة المشاكل المتعلقة بجائحة كورونا مثل نقص الرقائق وإجراءات الإغلاق، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، أدى لزيادة الإنتاج.

ومازال الاتحاد الأوروبي أكبر سوق عالمي لقطاع السيارات البريطاني، حيث استحوذ على 60 % من الصادرات، يليه الولايات المتحدة بعد ذلك الصين.

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