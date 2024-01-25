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1.8 مليون سيارة تسلا على الطرقات 2023

1/25/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((تسلا)) تسليم 484.507 سيارة في الربع الرابع وأكثر من 1.8 مليون في عام 2023. وساعدت التخفيضات الكبيرة في الأسعار السيارات على تحقيق هذا الرقم، والذي كان رقماً قياسياً للشركة.

وحققت شركة تسلا ربحاً قيمته 71 سنتاً للسهم الواحد. وهو رقم بعيد عن السعر الذي كان متوقعاً والبالغ 74 سنتاً للسهم، فيما بلغت الإيرادات 25.17 مليار دولار مقابل توقعات ببلوغها 25.6 مليار دولار، في خسارة تظهر تراجع سوق رائدة السيارات الكهربائية. وزادت مبيعات السيارات بنسبة 1 %.

وبلغ إجمالي هامش التشغيل لهذا الربع بلغ 8.2 %، بانخفاض عن رقم الربع السابق البالغ 16 % وأعلى قليلاً من 7.6 % في الربع السابق، فيما حذرت من نمو ((منخفض بشكل ملحوظ)) للمبيعات هذا العام.

وخلال العام الماضي، كافحت شركات صناعة السيارات الأمريكية الأخرى لتصنيع وبيع حجم كبير من السيارات الكهربائية بالكامل في العام الماضي.

وتضاعف صافي الدخل لهذا الربع إلى 7.9 مليارات دولار من 3.7 مليارات دولار في العام السابق.

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