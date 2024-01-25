1.8 مليون سيارة تسلا على الطرقات 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((تسلا)) تسليم 484.507 سيارة في الربع الرابع وأكثر من 1.8 مليون في عام 2023. وساعدت التخفيضات الكبيرة في الأسعار السيارات على تحقيق هذا الرقم، والذي كان رقماً قياسياً للشركة.
وحققت شركة تسلا ربحاً قيمته 71 سنتاً للسهم الواحد. وهو رقم بعيد عن السعر الذي كان متوقعاً والبالغ 74 سنتاً للسهم، فيما بلغت الإيرادات 25.17 مليار دولار مقابل توقعات ببلوغها 25.6 مليار دولار، في خسارة تظهر تراجع سوق رائدة السيارات الكهربائية. وزادت مبيعات السيارات بنسبة 1 %.
وبلغ إجمالي هامش التشغيل لهذا الربع بلغ 8.2 %، بانخفاض عن رقم الربع السابق البالغ 16 % وأعلى قليلاً من 7.6 % في الربع السابق، فيما حذرت من نمو ((منخفض بشكل ملحوظ)) للمبيعات هذا العام.
وخلال العام الماضي، كافحت شركات صناعة السيارات الأمريكية الأخرى لتصنيع وبيع حجم كبير من السيارات الكهربائية بالكامل في العام الماضي.
وتضاعف صافي الدخل لهذا الربع إلى 7.9 مليارات دولار من 3.7 مليارات دولار في العام السابق.
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