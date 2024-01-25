حملات الهيئات التنظيمية العالمية تقيّد تطلعات كبرى شركات التكنولوجيا

يجري تداول ست شركات فقط بتقييمات تتجاوز التريليون دولار، خمس منها شركات تكنولوجية أمريكية. لكن المشكلة تكمن في أن الهيئات التنظيمية العالمية ترى في هذه الشركات العملاقة النسخ العصرية من شركات خطوط السكك الحديدية والنفط الاحتكارية. لذلك، تم تقديم العديد من الدعاوى لمكافحة الاحتكار. لكن حتى قبل صدور الأحكام في هذه الدعاوى، فإن إجراءات التدقيق تحدث الكثير من التغيير في طرق عمل الشركات التكنولوجية الكبرى.

في الولايات المتحدة، رفعت وزارة العدل دعويين قضائيتين ضد شركة جوجل تتعلقان بمكافحة الاحتكار، الأولى تركز على محرك البحث والأخرى على الإعلانات الرقمية. وقريباً قد ترفع دعوى أخرى ضد شركة آبل. كما اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية شركة ميتا بكبح المنافسة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شرائها لواتساب وإنستغرام، كما ادعت أن متجر أمازون الإلكتروني يمثل احتكاراً غير قانوني.

إن الهيئات التنظيمية تخشى أن تبعد شركات مثل آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون ونيفيديا أي منافسين، فهذه الشركات تهيمن فيما بينها على أسواق مثل التجارة الإلكترونية، ورقائق الذكاء الاصطناعي والإعلانات الرقمية. وتحتفظ مجتمعةً بما يقارب نصف تريليون دولار من النقد والأوراق المالية القابلة للتداول. وأصبح استخدام هذه الأموال للتوسع من خلال الاستحواذات أكثر صعوبة حالياً. وقد تكون الصفقات الكبيرة غير ممكنة. وحسب مزودة البيانات بيتش بوك، ففي العام الماضي، انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا الأمريكية بنسبة 46 % عن العام الذي يسبقه لتصل إلى أدنى مستوياتها على مدى عقد.

ومن المتوقع أن ينتعش إبرام الصفقات في القطاعات الأخرى هذا العام. كما أنه بالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، توقعاته أكثر تشاؤماً. ونهاية العام الماضي، تخلت أدوبي عن خطتها للاستحواذ على شركة ((فيجما)) بقيمة 20 مليار دولار بعد معارضة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أن تظل مثل هذه الصفقات خارج نطاق الخيارات المتاحة خلال عام 2024.

ولا تقتصر التحديات على الصفقات الكبرى فحسب. فخلال الشهر القادم، قد يصوت الاتحاد الأوروبي لمنع صفقة شراء أمازون لشركة آي روبوت مقابل 1.7 مليار دولار. كما نلاحظ أيضاً سرعة تحرك الجهات التنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو صناعة وليدة مليئة بالشركات الناشئة ذات الإيرادات القليلة والأرباح شبه المعدومة.

وتنظر الهيئات التنظيمية للمنافسة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا في ما إذا كانت استثمارات مايكروسوفت البالغة 13 مليار دولار بشركة أوبن إيه آي تستحق التدقيق. وقد يعيق ذلك تقدم مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي ويحد من المكاسب التي حققتها أعمالها في السحابة الذكية التي تركز على الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 31 في المئة خلال الربع الأخير. وقد يعيق ذلك الصفقات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي، بل وحتى التحركات في مجالات تكنولوجية أخرى ناشئة. ومن المستبعد فرض العقوبة القصوى لمكافحة الاحتكار، وهي التقسيم القسري. كما أن الأحكام يمكن استئنافها. وكان العام 2000 شهد صدور قرار بتقسيم شركة مايكروسوفت، حتى ألغت محكمة عليا هذا القرار.

أما القضية ضد شركة محرك بحث جوجل، والتي قد يصدر عنها قرار هذا العام، فتهدد بتقليص مستخدمي خدمة تمثل 57 في المئة من إيرادات الشركة. وإذا لم تتمكن جوجل من دفع مبالغ مالية لمصنّعي الأجهزة الذكية لتكون محرك البحث التلقائي، فإن ذلك سيؤدي أيضاً إلى إلغاء المدفوعات لشركة آبل، والتي تعادل رُبع إيرادات خدمات هذه الشركة.

كما أن هناك المزيد من الغرامات وتكاليف الامتثال العالية في الطريق. فعدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ بالكامل في مارس، قد يعني عقوبات تصل إلى 10 من الإيرادات العالمية. وعلى سبيل المثال هذه النسبة تعادل ما يقرُب من 30 مليار دولار بالنسبة إلى شركة ألفابيت، الشركة الأم لـ((جوجل)). إن معارك مكافحة الاحتكار شاقة بالتأكيد وبإمكانها تقييد الشركات لسنوات. وحتى بدون فرض أقصى العقوبات، يستطيع المنظمون تقييد النمو، وهذا بالفعل ما يقومون به.

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