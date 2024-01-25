«السبعة الرائعون».. كيف تسير إلى المحطة التالية؟

بعدما سئموا الغارات التي تشنها عصابات محلية، استخدم المزارعون في قرية مكسيكية فقيرة خدمات مجموعة من حاملي السلاح في الناحية المقابلة من الحدود الأمريكية لحمايتهم. هكذا هي حبكة الفيلم الكلاسيكي ((السبعة الرائعون)) أو ((العظماء السبعة)) المُنتج عام 1960.

وفي العام الماضي، نُسِبَ اللقب للأسهم السبعة التي جلبت غالبية النمو الذي تمتعت به أسواق الأسهم العالمية، وكانت أيضاً بمثابة حماية لأموال المودعين، ممن تضررت ثرواتهم إثر التضخم. لكن هل ستواصل هذه الشركات فعل الأمر ذاته على المدى الطويل؟ وإلام ستنتهي هذه القصة؟

ويحب المستثمرون العبارات الآسرة التي تصف الأسهم والأسواق المتقدة بالحماس. وفي حين جذب الفيلم الكلاسيكي الكثير من الحشود المحبة للسينما آنذاك، كانت الأسواق تقودها ما صار يُعرف بالخمسين الأنيقة ((نيفتي فيفتي)). وكان الكثير منها أسهم نمو، شملت أسهم التكنولوجيا التي لاقت رواجاً حينها، مثل ((زيروكس)) و((آي بي إم)) و((تكساس إنسترومنتس))، وانتمى البعض الآخر منها إلى شركات استهلاكية، مثل ((كوكا كولا)) و((بروكتر آند غامبل)).

لقد رأى المستثمرون حينها، هذه المجموعة، باعتبارها قائمة بسيطة وموثوقة لـ ((الأسهم المرتفعة)). وكانت هذه الأسهم جيدة للغاية إلى حد أن ((ما من خطب سلبي قد يحدث لها)). وكان يعني ذلك عدم وجود حدود للأسعار التي قد تُعد باهظة لشراء هذه الأسهم. وبحلول أوائل السبعينيات، بلغ متوسط مكرر الربحية 50 ضعفاً، وهو ما ليس بالأنيق بالمرة.

وعند حلول أزمة النفط، وتدهور الأسواق، انخفضت هذه المجموعة على نحو يفوق غالبية الأسهم، لكونها مفضلة للغاية ومبالغ في سعرها، ولأنها عُرضة لجني الأرباح. وعليه، ورغم انهيار سهم أو اثنين من الخمسين الأنيقة على مدى نصف القرن الماضي، لكن شراء وحيازة هذه المجموعة كان يؤتي ثماره إلى حد كبير، خاصة إذا اشتراها أي شخص في أي وقت بخلاف فقاعة التقييمات بين عامي 1971 و1972. وقد ضاعفت غالبية هذه الحيازات من العوائد المرتفعة حتى تاريخه، والدرس المُستفاد هنا أن التقييمات مهمة.

وجرت صياغة اختصار ((بريك)) في 2001 للدلالة على الأسواق الناشئة التي تتمتع بأفضل آفاق للنمو، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل انضمام جنوب إفريقيا للتكتل في 2010 وليصير اسمه ((بريكس)). لكن دعم هذه الاقتصادات لاقى نجاحاً أقل بالنسبة للمستثمرين. ومن حيث أسواق الأسهم، كانت الهند فقط الأفضل أداءً على وجه الخصوص على مر الأعوام. وتمتعت الصين بأعوام جيدة في أوائل الألفية، لكن عوائد الأسهم كانت ضعيفة في الأعوام الخمسة الماضية، رغم كونها ثاني أكبر الاقتصادات على مستوى العالم. وتسلّط العوائد الرديئة من الأسهم الروسية الضوء على الخطر السياسي الذي ينطوي عليه الاستثمار في بعض من الأسواق الناشئة.

إجمالاً، إذن، فإن هذه الألقاب ليست ضامناً لنجاح الاستثمار. لكن ماذا عن ((السبعة الرائعين))؟ إذا تطلعنا إلى المستقبل، فسيمكن تقسيمها إلى مجموعتين، تلك التي تستفيد بوضوح من الذكاء الاصطناعي، والأخرى التي لا تستفيد منه.

وتقدّم الشركات المستفيدة من الذكاء الاصطناعي إما البنية التحتية أو خدمات مُعزَزة به، وتقدم ((مايكروسوفت)) الاثنين. وعلى صعيد البنية التحتية، سيتطلب الذكاء الاصطناعي رقائق قوية وتخزين هائل. وتقود ((إنفيديا)) قاطرة تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، فيما توفر كل من ((مايكروسوفت)) و((أمازون)) خدمات الاستضافة السحابية. ومن حيث خدمات الذكاء الاصطناعي، تقدّم كل من ((ميتا)) و((ألفابت)) نماذج لغوية كبيرة، ويتوفر لدى ((ميتا)) نموذج باسم ((لاما))، ويُدعى نموذج ((ألفابيت)) بـ ((بالم)). ويُستخدم الأخير في تشغيل ((غوغل بارد))، وهو روبوت دردشة تجريبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بإمكانه صياغة الخطوط العريضة للمقالات، وتلخيص النصوص، والترجمة. وفي الوقت ذاته، تزيد ((مايكروسوفت)) من دمج الذكاء الاصطناعي في برامجها الأساسية، مثل ((وورد)) و((أوت لوك)) و((باور بوينت))؛ تعزيزاً للإنتاجية، واستغلالاً لقدراته في تعزيز محركها للبحث ((بينغ))، الذي يظل ضئيل الشأن مقارنة بـ ((غوغل)).

وإذا ما أصبحت هذه الخدمات شائعة الاستخدام كما هو مأمول، فبإمكان مجموعة من الشركات من الدرجة الثانية أن تنمو بسرعة. وتشمل هذه مقدمي خدمات أمن سيبراني، مثل ((بالو التو نتووركس)) و((كراود سترايك، ومصممي ومختبري أشباه موصلات، مثل ((سينوبسيس)) و((أدفانتست)). ورغم تداول هذه الشركات بمضاعفات مبيعات مرتفعة في الوقت الراهن، وأيضاً مكررات أرباح عالية، لكنني ليس لدي سوى مراكز ضئيلة على غالبيتها.

لكن الشركتين اللتين تخرجان عن الإجماع هما: ((أبل)) و((تسلا)). ولا يُنظر إلى ((أبل)) حالياً باعتبارها مستفيداً كبيراً من طفرة الذكاء الاصطناعي. وإذا أتاح الذكاء الاصطناعي للمتخصصين من غير العاملين في تكنولوجيا المعلومات تعزيز التطبيقات وتخصيصها، دون الحاجة لتعيين مبرمج، مثلما فعلت ((ويندوز)) عند ظهورها للمرة الأولى، فقد نرى زيادة في قيمة مجموعة من التطبيقات الاستهلاكية، مثل تلك الموجودة على متجر تطبيقات ((أبل)).

وكمثال مبكر، فإذا ما كنت منبهراً بالنسخ الجديدة من محرك بحث ((بينغ))، فلربما تتصور كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز التطبيقات الأخرى التي تستخدمها. لكن هل سيشكّل هذا فارقاً بالنسبة لإيرادات ((أبل))؟ قد أكون مخطئاً، لكنني أشك في ذلك.

ولا تتشارك ((تسلا)) في الكثير مع الآخرين. إذ تصنّع الشركة سيارات كهربائية، وتواجه منافسة سعرية آخذة في الازدياد من منافسين آخرين، خاصة الصينيين.

لقد ارتفعت أسعار أسهم ((السبعة الرائعين)) بالفعل على نحو حاد، ويعتمد هذا إلى حد كبير على الآمال المُعلّقة على الذكاء الاصطناعي. وستتوفر لدينا، خلال الأسبوعين المقبلين، تقارير أرباح كل هذه الشركات، باستثناء ((إنفيديا)). وستحكم السوق على هذه النتائج بطريقتين. هل يُظهر نمو الإيرادات مؤشرات على التحسن في السنوات المقبلة بفضل الذكاء الاصطناعي؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فهل لايزال بيان الرئيس التنفيذي بشأن النظرة المستقبلية واثقاً من التمتع بمثل هذه الدَفعة فيما بعد؟

يمكن لمضاعفات الأسعار، وغالباً نسب السعر إلى المبيعات، أن تبدو مرتفعة، لكنها ليست مفرطة الارتفاع مثل تلك التي تمتعت بها أسهم كبرى شركات التكنولوجيا في عام 2000. وبالتأكيد، يمكن لبضعة أعوام من نمو المبيعات بأرقام مزدوجة أن تبرر بسهولة التقييمات الحالية لمن يحوزون أدواراً مهمة في هذه السوق الجديدة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت بقية الأسهم العالمية على مدى العام الماضي، وربما تتيح قيمة أفضل لقاء أموال المستثمرين، لا سيما إن كان تهديد التضخم في طريقه للاعتدال ومع تعافي الاقتصادات.

لقد خرج المزارعون رابحين في فيلم ((السبعة الرائعين)) أو ((العظماء السبعة))، فقد ألحقوا الهزيمة بالعصابات. حصل المزارعون على قيمة جيدة لبرهة، لكنهم استنتجوا في النهاية أن الوقت حان للمضي قدماً. وقد يشعر المستثمرون بالأمر ذاته.

وبالنسبة لأولئك الذين استثمروا في (السبعة الرائعين)، فيبدو من الحكمة جنيّ بعض الأرباح، وإعادة تخصيص أموالهم لأجزاء أخرى من عالم الأسهم، لكن بتقييمات أقل كثيراً. ومع ذلك، لا أعتقد بأن الوقت حان للخروج من هذا المدار. إذ سيعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين الإنتاجية بمجموعة واسعة من الصناعات. وفي حين تسطع الأضواء حالياً على مقدمي الذكاء الاصطناعي، لكن سيكون هناك الكثير من الأعمال التي ستستفيد من تأثيره. عموماً، فإن هذا العام ملائم للسعي لاقتناص هذه الفرص المُتغاضى عنها.

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