21.5 مليار درهم أرباح تاريخية لـ «الإمارات دبي الوطني» بارتفاع 65 %

قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65 % لتصل إلى 21.5 مليار درهم في عام 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: ((حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح على الإطلاق بلغت 21.5 مليار درهم في عام 2023، مما يعكس الاقتصاد الإقليمي السليم ونجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة.

لقد سخر بنك الإمارات دبي الوطني ميزانيته العمومية القوية لدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث قدم أكثر من 70 مليار درهم من القروض الجديدة للشركات، وزيادة كبيرة في عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة. وباعتبارنا بنكاً رائداً في المنطقة، فقد كان من دواعي فخرنا أن نكون الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (كوب28)، مما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بعام الاستدامة في دولة الإمارات)).

وتابع سموه: ((قمنا بنشر إطار التمويل المستدام الخاص بنا، وتمكنا من إصدار أكبر سندات خضراء على الإطلاق من بنك إقليمي، والتزمنا بتحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال التوقيع على ((تعهد الشركات المسؤولة مناخياً))، والتوقيع كذلك على تعهد تحقيق المساواة بين الجنسين: في دولة الإمارات.

وفي ضوء الأداء المتميز للمجموعة، فإننا نقترح توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، واحتفالاً بالذكرى الستين لتأسيس المجموعة، فإننا نقترح إضافة بقيمة 20 فلساً، لتتضاعف بذلك قيمة التوزيعات النقدية وتصل إلى 120 فلساً للسهم الواحد)).

وارتفعت أرباح الربع الأخير من العام 2023 بنسبة 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليارات درهم نتيجة لارتفاع الدخل، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. كما ارتفعت قاعدة أصول بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16 % في عام 2023 نظراً لنمو الودائع بمبلغ 82 مليار درهم والتي رسخت مكانة المجموعة الريادية في السوق، في حين شكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة إضافة قياسية بلغت 30 مليار درهم.

وارتفع الإقراض 5 % نتيجة النمو القوي لقروض الأفراد، إلى جانب إصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم. وتحسنت جودة الائتمان بشكل ملحوظ مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة 33 %، كما تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 4.6 %، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

أبرز النتائج المالية

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة كبيرة بلغت 32 % ليصل إلى 43 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال. ارتفعت الأصول بنسبة 16 % لتصل إلى 863 مليار درهم في نهاية عام 2023. ارتفعت القروض 5 % بفضل الزخم القياسي في قروض الأفراد وإصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم مستفيدة من تواجدنا الإقليمي الفعال.

ونمت الودائع بواقع 82 مليار درهم في عام 2023، بما في ذلك 30 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 52 نقطة أساس في عام 2023 ليصل إلى 3.95 % نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير 33 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة عمليات التحصيل القوية التي تم تحقيقها خلال العام مع تحسن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.6%. ارتفعت ربحية السهم 68 % لتصل إلى 332 فلساً.

عام قياسي

وكان 2023 عاماً قياسياً لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، حيث جمع البنك الاستثماري 79 مليار دولار من رأس المال نيابة عن العملاء المحليين والإقليميين والدوليين عبر 134 صفقة بارزة. وارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 40 % في عام 2023.

نمو القروض في السعودية بشكل كبير نتيجة لتسارع وتيرة أنشطة الإقراض للأفراد بنسبة 27 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في أعقاب توسيع شبكة فروعنا لتصل إلى 15 فرعاً. وحقق صندوق الابتكار استثماراً ملفتاً في أسهم ((كومغو)) لإحداث نقلة نوعية في عروض ومزايا التمويل التجاري الرقمي لديه. وتم إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وهي الأكبر على الإطلاق يصدرها بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

قاعدة التمويل

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 43 مليار درهم بفضل النمو الملفت في الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

كما أدى ارتفاع الدخل وانخفاض رسوم انخفاض القيمة إلى ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 65 % لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار درهم.

وساهمت القروض الجديدة المقدمة للشركات بقيمة 70 مليار درهم بتحقيق نمو ملفت بنسبة 18 % في أنشطة إقراض الشركات، في حين نمت قروض الأفراد بنسبة 19 % مع استمرار نجاح دبي في الحفاظ على مكانتها كمنارة للنمو الاقتصادي. كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 82 مليار درهم، من ضمنها 30 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة)).

العمليات الدولية

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: ((ساهمت قاعدة رأس المال القوية للمجموعة في نمو الميزانية العمومية بنسبة 16 % لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023. وتشكل العمليات الدولية حالياً نسبة 39 % من إجمالي الدخل.

ولدى بنك الإمارات دبي الوطني 15 فرعاً في السعودية، ولدينا خطط لتعزيز تواجدنا من خلال زيادة عدد فروعنا لتصل إلى 24 فرعاً بحلول عام 2025.

وحققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً متميزاً لعام 2023 والذي توج بتسجيل أعلى إيرادات لها، وأقوى نتائج لها على الإطلاق من حيث أنشطة القروض والنمو الملحوظ في الميزانية العمومية.

وارتفع حجم الإقراض إلى مستوى قياسي بمبلغ 18 مليار درهم، ونمت الودائع بمبلغ 35 مليار درهم في عام 2023، ترافق مع نسبة سليمة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع بلغت 77%. وتستحوذ بطاقات الائتمان في الإمارات على ثلث حصة السوق من الإنفاق، حيث ارتفع الإنفاق على البطاقات 25 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع الدخل 31 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حيث حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أعلى دخل سنوي ممول وغير ممول على الإطلاق.

كما تم توسيع منصة إدارة الثروات الرقمية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى أكثر من 11.000 سهم من أسهم حقوق الملكية العالمية والإقليمية، وهو ما عزز من مكانة تطبيق ((ENBD X)) كحل شامل للخدمات المصرفية اليومية وإدارة الثروات.

ملامح مستقبلية

وقال بيان البنك: لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالمرونة على الرغم من تباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وتشير استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات والسعودية إلى نشاط قوي في القطاعات غير النفطية في الربع الأخير من عام 2023، وأظهرت نمواً قوياً في الطلبات الجديدة، مما يشير إلى استمرار الزخم حتى عام 2024.

وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 % في دولة الإمارات وبنسبة 4 % في السعودية، مدعوماً باستمرار الاستثمار والاستهلاك. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على نطاق أوسع، تواصل مصر استكشاف مبيعات الأصول، مما يعكس التزامها بدعم الاقتصاد، كما قامت تركيا برفع أسعار الفائدة للمساعدة في معالجة التضخم.

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