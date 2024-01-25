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«المالية» تطلق برنامج التوعية بإحصاءات مالية الحكومة والدين العام

1/25/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامج التوعية بإحصاءات مالية الحكومة والدين العام، الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل في إمارة دبي، ويهدف إلى تعريف الملتحقين في البرنامج بمفاهيم دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 ومنهجية إعداد بيانات المالية والميزانية العمومية والدين العام.

ويشارك في البرنامج عدد من موظفي وزارة المالية من الإدارات المختلفة والمختصين من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إضافة إلى المختصين من الدوائر المالية في حكومات الإمارات، حيث تنبع أهمية إحصاءات مالية الحكومة من دورها في تحليل أوضاع المالية العامة، ووضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية، وتطوير المعارف والخبرات العملية للمشاركين.

ويضم البرنامج تدريبات عملية لتنمية وتطوير قدرات ومهارات المشاركين عبر تطبيق دراسة حالات التي سوف يقدمها خبراء الصندوق لمواضيع ((التغطية والقطاعات المؤسسية))، و((الميزانية العمومية))، و((المعاملات والتدفقات الاقتصادية الأخرى في الأصول والخصوم))، و((إحصاءات دين القطاع العام))، بينما تتطرق المحاضرات النظرية إلى مواضيع ((الإطار التحليلي لإحصاءات مالية الحكومة))، و((الأرصدة والتدفقات والقواعد المحاسبية))، و((التغطية المؤسسية للقطاع العام وتقسيمه حسب القطاع))، و((الإيرادات))، و((النفقات)) وتتضمن التعريف والتصنيف الاقتصادي للمصروفات وللأصول غير المالية، و((الميزانية العمومية))، و((إحصاءات الدين للقطاع العام)).

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